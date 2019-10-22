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22 октября 14:31
Российская оборонка и силовики обречены
Горный Александр

Блоггер, Крым

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Российская оборонка и силовики обречены

Вечерело, работал и слушал радио «Звезда», где по вечерам крутят аудио версии классических произведений, которые позволяют хоть немного отвлечься от бешеной новостной ленты. В перерыве информационные выпуски, а там новость, что Владимир Путин озаботился будущем предприятий ВПК и рекомендовал наращивать долю гражданской продукции, так как пик процесс перевооружения армии уже преодолён. Кроме того, по мнению Президента диверсификации производств оборонки мешает высокая закредитованность.

Сия новость меня немного озадачила, я помню, как после развала Союза был взят курс на конверсию и многие производства просто развалились, и причин на это было несколько. Первая это закрытость и ментальность оборонки. Вторая — полное непонимание, что нужно производить, как продвигать и продавать. Некоторые заводы двойного назначения вместе с танками производили трактора (и на оборот), вместе с автоматами клепали охотничьи оружия, но вот производить массово ТНП (Товары народного потребления оказались способными немногие). Некоторые под шумок развала и приватизации арендовали цеха, на простаивающем оборудовании пытались делать кастрюли, запчасти для автомобилей, но перестроиться многие так и не смогли.

Сейчас, предприятиям ВПК предложена нарастить долю гражданской продукции, и возможно, некоторым это удастся, но залезть в нишу ТНП смогут далеко не многие. Совершенно разные подходы к созданию продукта, производству и продвижению на рынке. Гражданских маркетологов не пустят или задолбают строевым шагом к достижению поставленной задачи, да и гибкость у таких производств практически нулевая. 

Те, кто привык работать на госзаказе, рассчитывая на кредитные линии от государства, просто неспособны работать на свободном рынке. Можно пробиться уникальностью либо маржинальностью, а вот с этим будут проблемы, особенно с последним. Заместить Китай по цене, качеству, ассортименту сейчас довольно сложно. Многие наши отечественные «производители» размещают свои заказы в Китае, что позволяет быть в рынке. 

Помню, как лет десять назад, одно из региональных, оборонных предприятий, решило выпускать телевизионные антенны. И продукт был вроде ничего и востребован, и цена терпимая, но прошёл год и полные аналоги данной продукции, чуть хуже качества, «поехали» из Китая по цене в два раза ниже, что и стало решающим в этой истории. Снизить затраты предприятие оказалось неспособным в силу разных причин, в том числе и «дубоватости» сотрудников, которые согласовывали каждый шаг письменно через демяток начальников. Рубить косты на оборонных предприятиях не умеют, там изначально совершенно другая модель бизнеса, точнее её отсутствие.

Увы, наш политический Олимп накачивая оборонку в последние годы, не понимал, да и сейчас не понимает, что делать дальше с этим всем. Кроме того, огромная закредитованность предприятий ВПК говорит о крайне низком уровне менеджмента и возникает вопрос – а была ли прибыль или всё в трубу? 

С проблемой перехода предприятий ВПК на гражданские рельсы в своё время сталкивались и в Китае, и в США, и говорить об успешном опыте сложно. Но как один из возможных вариантов — это создание совместных проектов гражданских и военных предприятий с использованием технологических и производственных возможностей российского ВПК. Но и здесь путь будет тернист, так как слишком далеки ментально гражданка и оборонка. 

Концерн «Калашников» одно из немногих, но специфичных исключений, но я очень сомневаюсь, что оборонка сможет производить гражданские автомобили, конкурентную электронику, бытовую или даже строительную технику. Может я не прав, но очень хотелось бы увидеть примеры товаров, запущенные оборонкой в массовое производство, которые можно увидеть на полках магазинов или на экспорт.  

Кто будет развивать гражданский сектор? Люди в погонах? Не смогут. Я не верю в маркетологов и продажников с казарменной, и режимной (объектов) психологией, но понимаю, что без дальнейшей накачки этих предприятий кредитами и заказами «на дальний склад» они обречены, как и та армия силовиков, которая сейчас борется с гражданами и Навальным. 

Что касается последних, то в ближайшие годы мы увидим армию злых и голодных силовиков, которые просто будут невостребованные обществом, а тем более с таким подмоченным прошлым. Им вот точно будет очень сложно перейти на гражданские рельсы, так как они мало где будут востребованы в силу своей сложившейся на службе психологии. Пойдут в охрану или на раннюю пенсию? 

Так что у Путина есть только один путь со всем этим – продолжать накачивать деньгами ВПК и силовиков, в противном случае его ядерный электорат может на него очень обидеться, а впереди либо транзит власти, либо очередной срок.

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