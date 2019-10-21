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21 октября 18:30
О масштабах эпох и общественной деградации
Авдерин Валерий

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О масштабах эпох и общественной деградации

В конце сентября я бродил по хорватскому Сплиту. Там есть развалины большого, фрагментарно сохранившегося дворца римского императора Диоклетиана. Начавшего свою карьеру простым солдатом, ставшего императором – и в расцвете своего всевластия от власти отказавшегося. Он назначил преемников и уехал на родину в Далмацию выращивать капусту.

В Средние века построенный на берегу Адриатического моря дворец-замок стал ветшать, разрушаться – местные жители начали разбирать его верхние этажи и строить из добытого таким образом камня себе дома. Строили тут же, притуляя новое к старому, достраивая или разделяя перегородками прежние комнаты. Над нижними этажами дворца вырос целый город, построенный из камня верхних этажей. Многоэтажные жилые дома, торговые склады, лавки, мастерские, церкви, часовни, колокольни… Бродишь по городу, по его улицам и площадям – и, порой, не догадываешься, что всё это построено не на земле, не на скале, а на огромных сводчатых залах старых императорских покоев. Внешние же стены дворца превратились в стены города. Защищая обитателей этой Вороньей слободки от любых врагов.

Так дворец для одного человека стал городом с десятитысячным населением.

На юге Франции есть два исторических городка: Ним и Арль. Я бывал там лет 30 назад. В обоих есть римские арены: на 25 и 20 тысяч зрителей. Так вот, в Средние века оба амфитеатра превратились в города: с домами, рынками, ратушами, церквями, переулками и площадями… Опять же, заложив арки внешних галерей, горожане превратили эти цирки в неприступные крепости.

Потом, желая вернуть памятникам изначальный вид, всю средневековую застройку в начале 19 века снесли. А жаль…

Сопоставьте масштабы эпох.

Развлекательный центр античного города сам стал полновесным городом в Средние века.

Античные руины и сегодня производят грандиозное впечатление. А античные стадионы не выглядят маленькими даже на фоне самых больших сегодняшних. Хотя прошло уже две тысячи лет.

В начале весны бродили с женой по греко-римским развалинам в турецком Сиде. Акведуки, грандиозный комплекс фонтанов, ансамбль терм с десятком закрытых и открытых бассейнов, главная торговая улица с проложенным вдоль неё каменным руслом арыка. Сверху улицу накрывали от солнца тентом и горная проточная вода создавала прохладу на всём её протяжении. Такая, грандиозная даже по нынешним меркам, система кондиционирования. Целая улица с искусственным климатом.

А ещё – украшенный сотнями мраморных скульптур и рельефов городской театр. На 20 000 зрителей. При том, что зрительный зал Кремлёвского дворца съездов вмещает только 6 000.

Жена всё удивлялась: Как и почему всё это вдруг стало ненужным? Почему люди отказались от этих бассейнов, театров, акведуков, водопровода, канализации – и стали жить в грязи среди клопов и тараканов, постоянно болея и умирая от этой грязи?

Это, как если сегодня все забросят квартиры с горячей водой и отоплением и пойдут строить себе шалаши на помойках.

На самом деле очень интересный вопрос. Почему человечество вдруг отказалось от кучи приносящих комфорт и облегчающих жизнь достижений? У меня этот вопрос возникал раньше. Постараюсь на него ответить.

Все эти украшающие жизнь акведуки и театры украшали жизнь очень незначительного числа жителей империи. Для подавляющего большинства их исчезновение не изменило ничего. Население-то в основном было сельским. Оно копалось в земле и навозе – возможно, даже слышало про акведуки и театры, но воочию никогда их не видело. Сегодня 100 км – это час на машине. Тогда, даже по хвалёной римской дороге – 3 дня пути. В один конец!

Да и в городе половина жителей были рабами. Термы и театры были не про них.

Мне кажется, что для внутренней устойчивости конкретной цивилизации надо, чтобы её благами могла пользоваться значительная часть населения.

Не обязательно 60%. Может быть, даже четверть. Нередко группа из 20 мотивированных, имеющих авторитетного лидера, людей будет уверенно противостоять стихийной толпе в сотню человек. Но, скажем, пятеро против тысячи вряд ли смогут что-то сделать.

Если цивилизация ничего не даёт абсолютному большинству – она подвергает себя большой опасности. Когда все блага и богатства захапала себе маленькая кучка людей – наступит момент, когда они не смогут противостоять натиску чрезмерного числа обиженных и обобранных. И всё рухнет.

Чрезмерное расслоение подрывает общественное согласие. Когда в доме у одних – десять сортиров с позолоченными унитазами, а другие даже в тридцатиградусный мороз бегают в дощатый сортир на краю огорода - у вторых непременно начинает копиться ненависть к первым.

Они понимают, что дать десять позолоченных унитазов каждому – это нереально. Но вот сломать ВСЕ унитазы и заставить ВСЕХ бегать в мороз на огород – это можно сделать запросто. И, когда эта злоба перейдёт какой-то порог…

Вспоминается русская революция 1905 года. Тогда были сожжены тысячи барских усадеб. С картинными галереями, оранжереями, библиотеками… После этого помещики массово начали продавать свои земли. Потом грянула революция 17-го. В ходе которой погромили и пограбили всё, что не успели сжечь в пятом.

Люди, которые сегодня правят Россией, плохо знают историю. Им кажется, что их народ, в случае чего, исключительно на одном внушаемом ему патриотизме будет самоотверженно защищать их яхты и хоромы. От посягательств американцев, марсиан, гоблинов, пьяных хулиганов…

Нет, этот народ, одичавший от отсутствия самых обычных для 21 века благ цивилизации (телефона, тёплых батарей, горячей и холодной воды, тёплого сортира…) заодно с гоблинами или марсианами сам с удовольствием будет громить их дворцы, жечь их Майбахи и Феррари, срать в их коллекционные севрские фарфоры… В Римской империи такое уже было.

И в Российской империи было тоже. С последующими семьюдесятью годами всеобщей нищеты и дефицита всего на свете.

Вот об этом надо помнить постоянно.

Потому что, как когда-то сказал Джордж Сантаяна: «Кто не помнит своего прошлого – тот просто обречён переживать его вновь и вновь».

Автор - Валерий Авдерин

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