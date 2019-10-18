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Москва
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18 октября 03:01
Москва - отдельная страна, отдельная страна...
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Москва - отдельная страна, отдельная страна...

Народная молва давно уже числит Москву по разряду некоей «отдельной страны», в буквальном смысле «отделенной» - от остальной России. Раньше думалось, что это просто такое преувеличение, порожденное досадой провинциалов на то, что в Москве уровень жизни несколько выше. Однако в последнее время сама жизнь, так сказать, подбрасывает настолько вопиющие факты, что представление о Москве как о государстве-метрополии и неРоссии крепнет день ото дня.

Например, вот Павел Пряников у себя в блоге подобрал крайне занятную статистику:

«Расходы регионов на благоустройство в 2018 году: Москва - 257 млрд. руб. Все остальные регионы России вместе взятые - 205 млрд. руб.
Из 462 млрд руб. на благоустройство, потраченных всей Россией в 2018 году, на Москву пришлось 55% всех расходов. На втором месте с огромным отрывом Московская область – 30 млрд., на третьем - Санкт-Петербург с расходами всего 16 млрд. руб.
Ещё одна интересная строка расходов – на общественный транспорт. Совокупные расходы регионов - 560 млрд руб. На Москву пришлось 70% всех расходов по стране - 391 млрд., второе место Санкт Петербург – 57 млрд., на третьем месте Московская область - 8,1 млрд».

Каково?! Москва потратила «на благоустройство» 257 млрд. р., а Санкт-Петербург (такой же, как и Москва, город-регион, всего лишь втрое меньший по числу жителей) - 16 млрд.! Фантастика какая-то. Разница в 16 раз! А вы еще спрашиваете, почему в Москве плитки больше. Да вот потому. Или «общественный транспорт» - тут и вовсе картина разницы, как между Угандой и Нью-Йорком. Откуда в Москве такие дикие цифры - понятно: во-первых, циклопические развязки на высоте 5- и 9-этажных домов, и во-вторых - строительство метро, которое Собянин придумал тянуть уже чуть ли в Подольск. Но все остальные...

Там ведь вообще какая-то дичь выходит. Получается, если сложить вместе Москву и Санкт-Петербург - 448 млрд., а вся остальная РФ... 112 млрд. Два города - 80% всех расходов на общественный транспорт всей страны! А остальная страна? Все эти новосибирски, владивостоки, томски, омски и т.д.? В стране ведь более 1000 городов. Так вот на остальные 998 - пятая часть всех расходов.

А теперь выясняется, что в Москве и законы другие. В Москве уже который раз «за прикосновение к шлему полицейского» людей укатывают в тюрьму на ГОДЫ. 2, 3, 4 года. «Неприкосновенность полицейского» в Москве - это прямо какой-то фетиш. В то же время по той же самой статье УК - 318 ч.1. - в Краснодаре адвокату Беньяшу присудили штраф 30 тысяч (хотя там суд решил, что Беньяш полицейских не просто побил, но еще и покусал!) В Якутии - вчерашнее сообщение - депутата местного совета судили по той же статье – части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти») - судили... за нападение на полицейского с лопатой (!). Вердикт тот же - штраф 30 тысяч. То есть явно установившаяся практика: по всей России за 318 ч.1 - штраф 30 тыс. р., в Москве - минимум 3 года реального срока. А вы говорите, что это не разные страны...

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