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Александр Родин
17 октября 23:24

Всеволод Чаплин: «Это не просто дело Шестуна. Это АП-гейт»

Член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси, со-основатель сообщества «Русская миссия» - о суде над экс-главой Серпуховского района

Всеволод Чаплин: «Это не просто дело Шестуна. Это АП-гейт»

В четверг в Московском городском суде прошло рассмотрение апелляции адвокатов бывшего главы Серпуховского района на продление ему ареста свыше года. Суд в очередной раз встал на сторону обвинения, что вызвало массу вопросов у людей, присутствовавших в зале заседаний. Среди них был и протоирей Всеволод Чаплин.

- Это дело — одно из самых значимых в стране, это — не просто дело Шестуна, это — АП-гейт, - считает Чаплин, имея в виду разоблачительные записи, сделанные бывшим главой Серпуховского района в администрации президента. - Это комплекс вопросов, имеющих глубочайшую политическую и нравственную подоплеку. Это вопрос о том, в какой стране мы живем. Если кто-то пытается вопреки закону и нравственности вмешиваться в деятельность органов власти, в жизни людей, требовать чего-то, чего они требовать не имеют права, значит, узурпирована власть людьми, которые не имеют соответствующие полномочия и злоупотребляют властью. Вот о чем сегодня главный разговор. Это настоящий АП-гейт, вообще-то в таких случаях глава государства должен уходить в отставку, ему должно быть стыдно оставаться у власти. По крайней мере, должно быть стыдно оставаться у власти всем тем, кто незаконно и безнравственно вмешивается в дела, в которые вмешиваться они не имеют права.

Я сам много раз это переживал. Последний пример — когда меня пытались упросить настойчиво уйти из Общественной палаты после того, как меня тоже при некотором светском влиянии выдавили из церковной бюрократии. Я, естественно, сказал «нет». И очевидно, что господин Зенькович — был такой деятель в администрации президента — разговаривая после того, как меня попросили удалиться с господином Володиным, известным всем, пытался также мне что-то обещать, настаивая на том, чтобы я ушел сам. Какая жуть! Это не просто узурпация власти, это ползучий государственный переворот. АП-гейт. Катастрофа государственной системы. Беззаконие на уровне высшей власти. Вот о чем сегодня идет речь.

- И мне понятно, почему сегодня под этим прессингом находится господин Шестун, - продолжает Чаплин. - Для меня очень убедительно звучали в суде доводы о том, что нет доказательств совершенных им преступлений. Да, решать, конечно, должен суд, но нам сегодня надо добиться того, чтобы незаконное вмешательство каких-либо чиновников или теневых деятелей в деятельность, в частности, судебной власти, избираемой представительной власти, было прекращено. Если происходит какое-то незаконное вмешательство в вашу жизнь, записывайте их, публикуйте, делайте все, чтобы система была перестроена, чтобы мы жили по закону, а не вот этим понятиям чиновничьим. Нужна люстрация всех, кто причастен к такого рода деятельности. Не просто увольнение, а пожизненное отстранение от любой государственной деятельности.

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