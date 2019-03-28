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Политика
28 марта 14:50

Движение «Голос» заподозрило парламентские партии в выводе государственных денег

Аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос» проверили траты парламентских партий, которые получают финансирование из государственного бюджета, и заподозрили их в выводе средств

Движение «Голос» заподозрило парламентские партии в выводе государственных денег

Аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос» проверили траты парламентских партий, которые получают финансирование из государственного бюджета, и заподозрили их в выводе средств.

В докладе «Голоса» говорится, что  в 2017 году представленные в Госдуме политические партии получили из федерального бюджета 7 млрд рублей. В случае с «Единой Россией» и КПРФ эти деньги составили 80% от всех поступлений, у «Справедливой России» - 73%, а ЛДПР - 97%.

Эксперты выяснили, что вместо активного расходования этих средств на политическую деятельность, все четыре парламентские партии выводят эти деньги на счета аффилированных структур, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад.

Так, в «Голосе» выяснили, что 235 млн рублей от «Единой России» в 2013 году получила «Управляющая дирекция», учредителем которой является сама партия. Главой компании является первый заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова. Партия власти также заключает контракты на охрану офисов и поддержание порядка на мероприятиях со своими же ЧОПами.

В «Единой России» на это заявили, что регулярно отчитываются о своих тратах и претензий к ним со стороны надзорных ведомств никогда не поступало.

Партия КПРФ с 2005 года потратила 352,3 млн рублей на телеканал «Красная линия» и еще 314,8 млн рублей на газету «Правда», учредителем которых является сама партия.

ЛДПР с 2005 года передала 4,1 млрд рублей своим подрядчикам, в том числе бизнесмену Даниилу Бондарю на «размещение информационных материалов». В самой партии заявили, что никакой аффилированности в расходах государственных средств нет.

Партия «Справедливая Россия» заплатила более 99 млн рублей за доставку печатной продукции компании «Континент», которая прнадлежит одному из членов организации.

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