Движение «Голос» заподозрило парламентские партии в выводе государственных денег
Аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос» проверили траты парламентских партий, которые получают финансирование из государственного бюджета, и заподозрили их в выводе средств
Аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос» проверили траты парламентских партий, которые получают финансирование из государственного бюджета, и заподозрили их в выводе средств.
В докладе «Голоса» говорится, что в 2017 году представленные в Госдуме политические партии получили из федерального бюджета 7 млрд рублей. В случае с «Единой Россией» и КПРФ эти деньги составили 80% от всех поступлений, у «Справедливой России» - 73%, а ЛДПР - 97%.
Эксперты выяснили, что вместо активного расходования этих средств на политическую деятельность, все четыре парламентские партии выводят эти деньги на счета аффилированных структур, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад.
Так, в «Голосе» выяснили, что 235 млн рублей от «Единой России» в 2013 году получила «Управляющая дирекция», учредителем которой является сама партия. Главой компании является первый заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова. Партия власти также заключает контракты на охрану офисов и поддержание порядка на мероприятиях со своими же ЧОПами.
В «Единой России» на это заявили, что регулярно отчитываются о своих тратах и претензий к ним со стороны надзорных ведомств никогда не поступало.
Партия КПРФ с 2005 года потратила 352,3 млн рублей на телеканал «Красная линия» и еще 314,8 млн рублей на газету «Правда», учредителем которых является сама партия.
ЛДПР с 2005 года передала 4,1 млрд рублей своим подрядчикам, в том числе бизнесмену Даниилу Бондарю на «размещение информационных материалов». В самой партии заявили, что никакой аффилированности в расходах государственных средств нет.
Партия «Справедливая Россия» заплатила более 99 млн рублей за доставку печатной продукции компании «Континент», которая прнадлежит одному из членов организации.