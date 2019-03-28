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28 марта 10:31

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали по делу о махинациях с лесом

Правоохранительные органы задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время руководства регионом. В администрации края прошли обыски

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали по делу о махинациях с лесом
Фото: novostivl.ru

Правоохранительные органы задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время руководства регионом. В администрации края прошли обыски.

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Виктора Ишаева в Москве.

 «Интерфакс» сообщает, что Виктор Ишаев проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли. В настоящее время в администрации Хабаровского края, которую сейчас возглавляет Сергей Фургал, проводятся обыски.

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что следственные мероприятия по делу Ишаева проводятся в кабинете вице-губернатора по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.

Виктор Ишаев руководил Хабаровским краем с 1991 по 2009 год. После ухода в отставку он занял должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 до 2013 года он параллельно занимал должность министра по развитию Дальнего Востока. До 2018 года Ишаев был советником госкомпании «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.

Напомним, в марте текущего года правоохранители задержали бывшего вице-губернатора региона Василия Шихалева. Чиновник из команды бывшего главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта подозревается в мошенничестве в лесной сфере.

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