Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали по делу о махинациях с лесом
Правоохранительные органы задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время руководства регионом. В администрации края прошли обыски
Правоохранительные органы задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время руководства регионом. В администрации края прошли обыски.
Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Виктора Ишаева в Москве.
«Интерфакс» сообщает, что Виктор Ишаев проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли. В настоящее время в администрации Хабаровского края, которую сейчас возглавляет Сергей Фургал, проводятся обыски.
В пресс-службе краевой администрации уточнили, что следственные мероприятия по делу Ишаева проводятся в кабинете вице-губернатора по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.
Виктор Ишаев руководил Хабаровским краем с 1991 по 2009 год. После ухода в отставку он занял должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 до 2013 года он параллельно занимал должность министра по развитию Дальнего Востока. До 2018 года Ишаев был советником госкомпании «Роснефти» по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.
Напомним, в марте текущего года правоохранители задержали бывшего вице-губернатора региона Василия Шихалева. Чиновник из команды бывшего главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта подозревается в мошенничестве в лесной сфере.