Каждый десятый бывший губернатор стал фигурантом уголовного дела после отставки
Каждый десятый российский губернатор после отставки становится фигурантом уголовного дела. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика»
Каждый десятый российский губернатор после отставки становится фигурантом уголовного дела. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», изучив информацию о том, как сложилась дальнейшая судьба уволившихся и уволенных глав регионов.
Политологи исследовали биографии 100 отставных губернаторов (с 2011 года) и выяснили, что 10 из них подверглись уголовному преследованию. В этот список, в частности, вошли экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов и бывший руководитель Удмуртии Александр Соловьев.
Однако везучих людей среди бывших губернаторов оказалось больше, чем невезучих. Так, 17 экс-глав регионов перешли в Совет Федерации, а 14 - получили должности в государственных копаниях и ушли в частный бизнес.
Еще 13 бывших губернаторов получили должности руководителей федеральных ведомств. Например, экс-глава Московской области Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны, а экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев стал вице-премьером.
11 отставных губернаторов получили равные или более низкие посты во властных структурах, 10 - занялись преподавательской или общественной работой, о карьере 9 экс-губернаторов информации нет, а еще 8 человек пока еще ждут новых назначений.