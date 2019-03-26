У вас нет ощущения, что мэрия нас всех считает идиотами?
Мы говорим: реагенты вредны для экологии и здоровья, это доказано учеными. Вот результаты прикладных исследований МГУ.
Департамент ЖКХ отвечает: ой, ну зачем нагнетать, реагенты безопасны. Вы что, не видели, как в эфире «Москва-24» их с черным хлебом ели? Очень вкусно и полезно.
Мы тащим чиновников в суд и говорим: вы что, сумасшедшие? Посмотрите, как мучаются астматики, посмотрите на обожженные лапы животных. Да хотя бы на испорченную обувь взгляните.
Представитель мэрии закатывает глаза: ну просто надо нормальную обувь покупать, у меня вот итальянские ботинки — они в полном порядке.
И вот теперь к журналистам выходит главный пульмонолог Минздрава РФ Александр Чучалин и утверждает: из-за реагентов зафиксирован скачок заболеваемости раком легких, портится зрение и кожа, особенно страдают дети.
Цитата: «Помимо болезней легких, в том числе онкологических, использование реагентов влияет на ухудшение зрения, способствует развитию кожных заболеваний. От воздействия реагентов на улицах сильнее всего страдают дети из-за их невысокого роста».
Понимаете, да?
Настоящий скандал. Официальный представитель Минздрава прямо говорит: нас травят за наши же деньги. Был бы в Москве нормальный парламент, он бы уже завтра собрался на внеочередное заседание. Потому что парламент должен защищать избирателей.
Но ничего этого, конечно, не случится: подконтрольная «Единой России» дума просто отмолчится. А Собянин и его зам по ЖКХ Бирюков прочитают новости и улыбнутся.
«Слышал, Пётр Палыч? Из-за реагентов-то, оказывается, раковые болезни развиваются. Сам Минздрав подтвердил!»
«Да что ты говоришь, Сергей Семёныч? Ой, беда-беда. И чего ты теперь сделаешь? Запретишь, наверное, реагенты, да?»
И посмеются вместе над удачной шуткой. А ближе к зиме снова выпишут чек на 6 млрд рублей, чтобы вывалить на город еще 260 тысяч тонн химической отравы.
Знаете что, дорогие мои москвичи?
У нас с вами в сентябре состоятся выборы в Мосгордуму. К вам будут приходить разные кандидаты и просить о поддержке. Все они будут красивыми, нарядными, все будут говорить правильные слова.
Так вот каждому из них задавайте прямой вопрос в лоб: будешь ли ты, кандидат, голосовать в думе за запрет химических реагентов?
И если кандидат начнет в ответ мямлить — гоните его погаными тряпками.