Остаться на Ямале любой ценой
На митинг коммунистов в Ноябрьске первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина привезла всех сторонников партии
Людей опять не густо
В последнее время митинги КПРФ на Ямале проводятся каждую неделю. Тематика мероприятий разнообразная: пенсионная и мусорная реформы, смена концепции музея-квартиры Леонида Лапцуя, и даже защита Байкала. Правда, жители округа уже не реагируют на призывы, а потому «красные», как правило, выходят на улицы в одиночестве.
23 марта в стотысячном Ноябрьске прошел очередной митинг КПРФ. Тема – защита социально-экономических прав граждан. Риск провалить очередное мероприятие даже вынудил лидера ямальских коммунистов Елену Кукушкину собрать вокруг себя лидеров всех партячеек. Но те самые граждане, ради которых готовы все это и затевалось, опять не пришли.
В итоге несколько десятков граждан, из тех самых парт ячеек, размахивающих флажками и выкрикивающих лозунги типа «Власть поставим на колени», «Мусорная реформа – грабеж!», – мало напоминало массовое мероприятие.
Создалось ощущение, что все это было нужно только местным коммунистам. Неужели людей эти проблемы не волнуют? Или же банально местная партячейка благодаря отдельным персонам стала «страшно далека от народа»? Давайте попробуем разобраться.
Руководит местными коммунистами Елена Кукушкина. Ямальскую КПРФ она возглавила после событий 2014 года, когда Зюганов устроил перетряску местного партийного руководства. Напомним, в октябре 2014 года Зюганов отстранил лидера КПРФ на Ямале Олега Клементьева от руководства отделением партии. Причем, отстранение ямальского лидера КПРФ происходило по всем правилам жанра разработки секретной операции: в тайне от ямальских коммунистов и за спиной самого Клементьева.
Одновременно с отстранением первого секретаря, ЦК КПРФ распускает действующее Бюро окружного комитета и назначает ответственным за организацию избрания нового партийного лидера Ямала рабочую группу под руководством тогда еще секретаря свердловского обкома КПРФ и депутата Заксобрания Свердловской области Елену Кукушкину.
Со всеми этими изменениями активисты ямальской компартии были ознакомлены в октябре 2014 года уже, как говорится, по факту. Поэтому, когда товарищ Кукушкина перебралась с Урала на Ямал и возглавила местную организацию КПРФ, далеко не все коммунисты посчитали это легитимным.
И что мы, точнее Ямальцы, имеем за эти без малого пять лет? Падение доверия к местной партячейке, а все потому, что кто то думает не о результатах, а о самой себе. И судя по декларации о доходах, не плохо о себе думает. Единственный представитель КПРФ и руководитель одноимённой фракции Елена Кукушкина значительно прирастила своё состояние. Ее доход за 2017 год – 9 миллионов рублей, что почти в два раза превысило заработок годом ранее.
Борьба на фоне спада
Натужные сборы митингующих в Ноябрьске имеют под собой основу – в последнее время не только ямальские, но и федеральные коммунисты массово теряют своих сторонников.
«Не хочу катиться вниз», – такую фразу сказал ямальский коммунист и один из самых удачливых представителей КПРФ в регионе Валентин Цыганков, весной прошлого года решивший покинуть партию.
При этом Цыганков – не единственный, кто разочаровался в деятельности коммунистов. И вина в этом лежит на местном отделении партии, которую возглавляет как раз Елена Кукушкина, которая то ли политически близорука, то ли опасается возможных конкурентов внутри ямальской КПРФ.
А без настоящих лидеров, умных и грамотных, всегда тяжело. Появляются промахи и ошибки. Как пример, проваленная предвыборная президентская компания прошлого года.
В Ноябрьске 9 марта 2018 года скандально известный активист Александр Бондарчук и члены окружного отделения партии КПРФ провели митинг, на котором выступили за отказ Ямала от статуса автономного округа в пользу Тюмени и повышение заработной платы местным депутатам.
Предложения, озвученные на митинге, вызвали резкую критику общественности. Дело в том, что ямальцы высоко ценят свой статус отдельного субъекта и весьма болезненно относятся к разговорам на эту тему. Ведь потеря «суверенитета» – это потеря доходов от налогов, которые сейчас остаются на Ямале. А значит, ухудшение жизни.
Понятно, что такие лозунги оказались настоящей подножкой партии в целом. Пришлось защищать честь партии даже высшему руководству КПРФ, в котором назвали идею активистов о выходе из состава автономного округа сомнительной, которую в партии даже не рассматривали.
В итоге в ямальском отделении коммунистов запоздало заявили, что идея, высказанная на митинге, по изменению статуса региона – это не позиция всей КПРФ. Первый секретарь КПРФ ЯНАО, депутат Заксобрания округа Елена Кукушкина вообще заявила, что это был свободный митинг, на котором каждый желающий мог высказывать свое личное мнение, а коммунисте-де здесь вообще ни при чем.
«Общая газета» тоже освещала те события, и мы можем напомнить, что и тогда митинг был, мягко говоря, не массовым. На нем присутствовало… 15 человек. И все они были активистами местной компартии, включая тех, кто, по словам Кукушкиной, высказывал свое личное мнение.
А вот мнение одного из жителей Ямала после митинга: «Ямальцы были готовы голосовать за Грудинина, потому как устали от этих единороссов. Но такие заявления ноябрьских коммунистов отвернут от них многих северян в сторону прямых конкурентов».
Что интересно, об этот студеный край коммунисты спотыкаются не впервые. В 2016 году лидер КПРФ в регионе Елена Кукушкина не поддержала окружную акцию Ямальского отделения профсоюза работников образования и науки РФ, собиравшего подписи жителей за закрепление «северных надбавок» в Законе о Развитии Арктической зоны. А ведь, кажется, кто должен был первым поддержать такую акцию, как не самая «народная» партия»? Соответственно, на выборах в Госдуму КПРФ тогда набрала всего 6,86% против 13,34% в среднем по стране.
«Опасные» связи
На фоне не всегда адекватных действий самой Кукушкиной и ее негласной поддержки разным сомнительным личностям, ее связь со скандальным оленеводом Ейко Сэротэтто бросает на партию еще большую тень. Бывшее доверенное лицо Павла Грудинина на президентских выборах, ранее он засветился в скандале, связанном с «Гринпис» и другими структурами, имеющими статус иностранного агента.
Фигура Ейко действительно неоднозначна. Его называют уклонистом от армии, но к ответственности никто не привлекает. Он сам называет себя простым ямальским оленеводом, хотя оленей никогда не имел, зато имеет вполне благоустроенное жилье.
Оленевод называет себя активным «общественником», а сам в интернете цитирует фашистских идеологов. Он одно время активно агитировал за Навального, а потом вдруг прильнул к местной КПРФ и стал доверенным лицом Грудинина.
Едва ли такой «общественник» в стане ноябрьской КПРФ может добавить ей популярности. Да и фигура 42-летнего представителя КПРФ Захара Даньшина, который зарегистрировался на дополнительные выборы депутатов районной думы Ямальского района по Панаевскому многомандатному избирательному округу № 2 и Мыскаменскому многомандатному избирательному округу № 6, может говорить или о неразборчивости лидера местных коммунистов Кукушкиной, или о невероятном кадровом голоде в их стане. Ведь по данным избиркома, нигде не работающий Даньшин был осужден в 1997 году по целому букету статей: «дезертирство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «разбой». Всего на его счету, по предварительной информации, четыре судимости. Пожалуй, такие кандидаты способны скорее отпугнуть избирателей от партии, чем привлечь к ней.
Хотя ямальский путь и самой Кукушкиной был усеян скандалами и противоречиями. И пока все очень напоминает то, что для нее Ямальская КПРФ – это просто теплое местечко, на котором удобно решать свои собственные проблемы и задачи, абсолютно не связанные с целями партии.
Поэтому большинство лозунгов и призывов местных коммунистов остаются не услышанными в народе. Самая массовая оппозиционная партия в России теряет популярность и авторитет именно благодаря вот таким обладателям «теплых местечек».
Да и говоря честно, история из Ямала становиться для КПРФ типичной. И это отделение, и другие, и сама компартия в целом чувствует себя вполне комфортно в роли якобы оппозиционной структуры, близкой к властям. Это позволяет партии не только жить-поживать, но и добро наживать под лозунгами заботы о народе, подстраиваясь под ситуацию. Только вот где люди и их доходы, а где коммунисты с их сытыми и довольными лицами. Небо и земля. Похоже, настала пора кое-кому спуститься с этих небес…