На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка одержала победу над кандидатом от «Единой России»
Согласно данным ГАС «Выборы», Анна Щекина набрала 44,04% голосов избирателей. Ее основной конкурент - председатель городской думы и член «Единой России» Сергей Зацепин заручился поддержкой 37,3% избирателей
В Усть-Илимске Иркутской области на досрочных выборах мэра победу одержала домохозяйка Анна Щекина. 28-летняя женщина баллотировалась в мэры от ЛДПР.
Согласно данным ГАС «Выборы», Анна Щекина набрала 44,04% голосов избирателей. Ее основной конкурент - председатель городской думы и член «Единой России» Сергей Зацепин заручился поддержкой 37,3% избирателей.
Домохозяйка Екатерина Сазонова («Города России») и продавец Ирина Кондратьева («Справедливая Россия») набрали по 2,03% и 6,21% голосов избирателей соответственно, сообщает «КоммерсантЪ».
Явка на выборах главы Усть-Илимска составила 32%.
Выборы мэра Усть-Илимска проходи досрочно в связи с уходом в отставку прежнего градоначальника Вакиля Тулубаева из-за конфликта с городской думой.
До голосования предполагалось, что победу на мэрских выборах одержит единоросс Сергей Зацепин, поскольку сильные конкуренты не были допущены к голосованию. Так, территориальный избирком отказал в регистрации кандидатом бывшему депутату Заксобрания Иркутской области Анатолию Дубасу (партия «Родина»). А в разгар избирательной кампании суд снял с предвыборной гонки депутата гордумы Наиля Гарипова.
В итоге, в борьбе за мэрское кресло помимо спикера гордумы от партии власти участвовали две домохозяйки и продавец. Эксперты считают, что победа 28-летней Анны Щекиной стало результатом протестного голосования граждан.