Вице-мэра Майкопа задержали с поличным при получении взятки
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации Майкопа по делу о получении взятки. Чиновника задержали с поличным в рабочем кабинете
Фото: maikop.bezformata.com
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации Майкопа по делу о получении взятки. Чиновника задержали с поличным в рабочем кабинете.
В заявлении Следственного комитета говорится, что 39-летний чиновник в своем служебном кабинете получил от местной жительницы взятку в размере 90 тысяч рублей «за совершение незаконных действий».
Чиновник помещен в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
В СКР не назвали имени подозреваемого, однако ТАСС сообщает, что речь идет о Михаиле Глушко. В мэрии он курирует вопросы благоустройства и ЖКХ.