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Политика
23 марта 00:56

Вице-мэра Майкопа задержали с поличным при получении взятки

Правоохранительные органы задержали замглавы администрации Майкопа по делу о получении взятки. Чиновника задержали с поличным в рабочем кабинете

Вице-мэра Майкопа задержали с поличным при получении взятки
Фото: maikop.bezformata.com

Правоохранительные органы задержали замглавы администрации Майкопа по делу о получении взятки. Чиновника задержали с поличным в рабочем кабинете.

В заявлении Следственного комитета говорится, что 39-летний чиновник в своем служебном кабинете получил от местной жительницы взятку в размере 90 тысяч рублей «за совершение незаконных действий».

Чиновник помещен в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В СКР не назвали имени подозреваемого, однако ТАСС сообщает, что речь идет о Михаиле Глушко. В мэрии он курирует вопросы благоустройства и ЖКХ.

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