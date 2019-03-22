Депутат от «Единой России» заявил о праве чиновников на дорогие автомобили
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Максимов выступил против принятия законопроекта о запрете на закупку за чет бюджета служебных автомобилей стоимостью свыше 2 млн рублей
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Максимов выступил против принятия законопроекта о запрете на закупку за чет бюджета служебных автомобилей стоимостью свыше 2 млн рублей. Парламентарий объяснил свою позицию тем, что если человек состоялся в жизни, то он имеет право на такие блага.
Во время обсуждения законопроекта Александр Максимов отметил, что в России просто не любят состоявшихся и успешных людей. «А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью - людей богатых и людей умных и образованных», - заявил единоросс, слова которого приводит РИА Новости.
Депутат высказал мнение, что вводя такого рода ограничения, власти «идут на поводу развития вот этих отрицательных качеств».
Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг в ответ на речь единоросса предложил «состоявшимся» чиновникам покупать машины за свой счет. «Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет», - парировал справоросс.
Законопроект о запрете на закупку за государственный счет дорогих автомобилей был внесен на рассмотрение Госдумы еще в конце 2017 года. Документ подготовили депутаты от ЛДПР.