Кремль ищет способы оставить Владимира Путина у власти на неопределенный срок
Владимир Путин не собирается уходить со своего поста по окончании срока полномочий. Поскольку Конституция не позволяет занимать одному и тому же человеку должность президента более двух сроков подряд, сейчас в Кремле ищут способы обойти это ограничение
Президент России Владимир Путин не собирается уходить со своего поста по окончании срока полномочий. Поскольку Конституция не позволяет занимать одному и тому же человеку должность президента более двух сроков подряд, сейчас в Кремле ищут способы обойти это ограничение.
Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Администрации президента России сообщает, что пока утвержденного сценария по сохранению власти в руках Владимира Путина нет. В качестве одного из вариантов рассматривается объединение России и Белоруссии в единое государство, чтобы Путин смог его возглавить.
Сложность данного сценария заключается в том, что бессменный лидер Белоруссии Александр Лукашенко также не намерен отказываться от власти.
Еще один сценарий схож со сменой власти в Казахстане. Однако в России никто не верит, что Владимир Путин сможет осуществить передачу власти так, чтобы не спровоцировать начало дестабилизирующей борьбы между конкурирующими силами Кремля. При реализации «казахстанского» сценария политические и личные риски для президента слишком высоки.
Напомним, что Владимир Путин занимает должность президента России уже четвертый срок. После второго срока Кремль провел рокировку, в ходе которой пост президента занял Дмитрий Медведев, а Владимир Путин возглавил правительство. Такой перерыв позволил Путину избраться президентом еще на два срока, при этом его полномочия были продлены с четырех до шести лет.