Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе
Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Таким образом, г-н Бердников стал уже третьим главой региона, который попросился в отставку на этой неделе
Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Таким образом, г-н Бердников стал уже третьим главой региона, который попросился в отставку на этой неделе.
В официальном заявлении главы Алтая говорится, что прошение об отставке он подал на имя президента Владимира Путина в связи с истечением срока его губернаторских полномочий и переходом на другую должность. Бердников заверил, что его решение об уходе было добровольным.
По словам главы Алтая, в республике накопились нерешенные проблемы, справиться с которыми может только «новая сила и новая энергия».
Александр Бердников руководил регионом с 2006 года.
Ранее заявления об уходе в отставку по собственному желанию написали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Мурманской области Марина Ковтун.
Ранее СМИ сообщали, что Кремль этой весной сменит губернаторов в шести регионах. Помимо Бориса Дубровского, Марины Ковтун и Александра Бердникова в этот список вошли губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава республики Калмыкия Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.