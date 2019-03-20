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20 марта 10:31

Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Таким образом, г-н Бердников стал уже третьим главой региона, который попросился в отставку на этой неделе

Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Таким образом, г-н Бердников стал уже третьим главой региона, который попросился в отставку на этой неделе.

В официальном заявлении главы Алтая говорится, что прошение об отставке он подал на имя президента Владимира Путина в связи с истечением срока его губернаторских полномочий и переходом на другую должность. Бердников заверил, что его решение об уходе было добровольным.

По словам главы Алтая, в республике накопились нерешенные проблемы, справиться с которыми может только «новая сила и новая энергия».

Александр Бердников руководил  регионом с 2006 года.

Ранее заявления об уходе в отставку по собственному желанию написали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Мурманской области Марина Ковтун.

Ранее СМИ сообщали, что Кремль этой весной сменит губернаторов в шести регионах. Помимо Бориса Дубровского, Марины Ковтун и Александра Бердникова в этот список вошли  губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава республики Калмыкия Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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