Губернатор Челябинской области написал заявление об уходе по собственному желанию
Борис Дубровский сообщил, что уход с занимаемой должности является его личным решением. И.о. губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики
Глава Челябинской области Борис Дубровский открыл сезон весеннего «губернаторопада». Региональный руководитель сам написал заявление об уходе в отставку и направил его президенту Владимиру Путину.
Борис Дубровский сообщил, что уход с занимаемой должности является его личным решением. И.о. губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики.
Ранее российские СМИ сообщили о планах президента Владимира Путина отправить в отставку несколько губернаторов. Борис Дубровский входил в этот список.
Этой весной также ожидается отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун, главы Алтая Александра Бердникова, губернатора Оренбургской области Юрия Берга и главы Волгоградской области Андрея Бочарова.
Стоит отметить, что Борис Дубровский написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как Федеральная антимонопольная служба назвала его участником антиконкурентных соглашений при заключении госконтрактов на строительство дорог в регионе. По версии ведомства, губернатор способствовал заключению госконтрактов с компанией «Южуралмост» в обход требований закона.