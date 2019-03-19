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19 марта 13:25
Власть плохая – это оскорбление, власть хорошая – это фейк…
Рашкин Валерий

Депутат Государственной Думы

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Власть плохая – это оскорбление, власть хорошая – это фейк…

Я уже писал недавно про 10 причин не уважать эту власть, когда Госдума приняла законы о наказании за неуважение к власти и фейки. Сегодня президент их подписал. 

В этой связи, появился анекдот: Вступление в силу законов о наказании за неуважение к власти и фейки полностью парализует работу СМИ. Они не смогут написать, что власть плохая, т.к. это будет расценено как ее оскорбление, но и не смогут сказать, что власть хорошая, т.к. это уже фейк… 

Шутки шутками, а в правовом государстве такие законы не могут быть приняты в принципе. 
Международно-правовые стандарты в области прав человека провозглашают право каждого на свободное выражение своего мнения (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и др.). 

Да, из этого есть известные исключения, которые необходимы в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и т.д. НО! Существует абсолютно четкая позиция международных органов о том, что пределы допустимой критики в политике несоизмеримо шире. Это касается как отдельных политиков, так и в нашем случае целых органов власти. 

ЕСПЧ прямо говорит: государственный орган должен пользоваться доверием общества, следовательно, проявлять терпимость к критике. 

Вместо этого нам внушают, что мы должны уважать условных арашуковых. А я спрашиваю: куда в случае с Арашуковым смотрел Совет Федерации?! Каким местом контрольная комиссия проверяла в 2017 году информацию о резидентской визе Объединенных Арабских Эмиратов у Арашукова, которая по сути является видом на жительство?! Куда та же комиссия смотрела, когда в 2018 году в Арабских Эмиратах на сенатора было возбуждено уголовное дело?! Как известно, их генеральная прокуратура обвиняет Арашукова в исправлении даты окончания действия вида на жительство в Эмиратах с 2017-го года на август 2016-го. 

Выходит, в сентябре 2016 года Арашуков не мог быть наделен полномочиями члена Совета Федерации! 
Более того, его кандидатура даже не могла быть представлена на эту должность. Куда смотрел глава Карачаево-Черкесии, назначивший Арашукова в СовФед, и республиканский парламент, одобривший представленную кандидатуру, само собой фракцией «Единая Россия»? В октябре 2015 года при получении вида на жительство в Эмиратах Арашуков вообще должен был быть лишен поста главы Хабезского района, с которого позже был назначен в СовФед. 
Нам всю эту вертикаль предлагают уважать?! 

А если СМИ обо всем этом пишут, особенно до задержания сенатора, то это, надо полагать, назовут фейками? СМИ и так боятся! Представляю, что сейчас начнется. 

Я напомню, мною еще 8 октября был направлен запрос в Генпрокуратуру. Вот он. Я обращал внимание и на подделку вида на жительства, и на сведения о его предполагаемой причастности к иным преступлениям. Не буду называть длинный перечень СМИ, которые на протяжении многих месяцев отказывались об этом писать. С моей стороны это было бы крайне некорректно. Но факт остается фактом. 

Далее. По моим запросам Арашукову сейчас грозит лишение мандата и еще одно уголовное дело. Соответствующие проверки проводят в СовФеде и СКР. Опять тишина… Повторяю: СМИ и так боятся (я могу привести много таких примеров), а их сейчас решили довести просто до паники. 

Недавно о моих запросах в СовФед и СКР всё-таки написало топовое издание, им большое спасибо за смелость. Но многие окажутся не в состоянии позволить себе писать правду. 
И вот один из самых интересных аспектов всей этой суматохи: проблема обсуждения и освещения в СМИ нарушений на выборах. 

Прежде всего, должны ли мы уважать систему избирательных комиссий? Я напомню: средний показатель Арашукова на трех последних выборах превысил 98% голосов. 
Должны ли мы уважать парламент, принявший такое избирательное законодательство? Здесь правда основная заслуга одной конкретной партии, но все же. 

Про муниципальный фильтр надо говорить? Думаю, все всё прекрасно понимают. 

Напомню лишь, что КПРФ внесла три (!) законопроекта: о полной отмене муниципального фильтра, о его неприменении для парламентских фракций и политических сил, преодолевших проходной барьер, и о возможности муниципальных депутатов давать подписи за любое количество кандидатов (что кстати никак не помешает отсечь всякие общественно опасные элементы, против которых фильтр якобы и был введен). 

Памфилова вздыхает, что законотворцы якобы не вносят проекты для смягчения фильтра. Дело в том, что ее устраивает только снижение верхней границы муниципального фильтра с 10% до 5%. Это ни о чем! 

Далее. Про Приморье надо напоминать?

Про КОИБы стоит еще раз все это артикулировать? Думаю, всем всё ясно. 

Напомню, на повторных выборах губернатора Приморского края наблюдателям выдали распечатки с КОИБ версии 2010 с явно другим оформлением (от больших и маленьких букв до расположения элементов протокола и пробелов). И вот у меня на руках ответы МВД Владивостока и Приморья о том, что ЗАО «КРОК инкорпорейтед» провело проверку программного обеспечения КОИБ, оно в норме и пломбы не вскрыты… 
Все, никто ничего делать не собирается, включая суд. 

А ведь всего лишь надо установить обязательный ручной пересчет голосов на 5% (но не менее чем на трех) определяемых жребием УИК. При этом проведение жеребьевки должно происходить сразу после выдачи копий протоколов наблюдателям, а не заранее. 

Вместо этого члена ТИК от КПРФ избили за требование о пересчете КОИБ, опечатанного с нарушением. Его пришлось госпитализировать в НИИ Склифосовского с тяжелейшим переломом ноги. 
А вот у меня в руках постановление следователя о признании его СВИДЕТЕЛЕМ! За это я должен уважать власть в лице правоохранительных органов?! 

Об общественном контроле и контроле со стороны политических сил, которые участвуют в выборах, уже и говорить не принято. На ряде этапов выборов его провести НЕВОЗМОЖНО. Мы должны операторам ГАС «Выборы», проверкам заинтересованной конторы, но не своим глазам. 

А главное не сметь оскорблять власть обвинениями в фальсификациях. При этом СМИ не должны писать об этих фальсификациях, потому что власть скажет, что это фейк! Удобно, да? 
И это не совпадение. Тот же Клишас автор закона о голосовании по месту нахождения. Это электоральная брешь в 6 миллионов голосов (может, в 2021 году она станет еще больше)! 

В 2018 году Геннадий Андреевич Зюганов лично писал в Генпрокуратуру об этом. Мы выявили, что на УИК № 2304 Обручевского района Москвы в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, были обнаружены 57 лиц, которых не было в списке избирателей этой УИК. В частности, без сведений о месте регистрации либо из ХМАО, Ивановской области, другого района Москвы и пр. 

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