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коррупция
Александр Родин
18 марта 12:50

Подстава для чиновника

Выяснилось, что современные системы быстрых платежей могут стать проблемой для российских госслужащих. Любому из них можно отправить деньги по мобильному телефону, а потом заявить о взятке

Подстава для чиновника

Легко подставить, но не посадить

Чиновника можно спровоцировать на получение взятки с помощью систем мгновенных денежных переводов по номеру телефона. А можно банально подставить. Для этого к услугам россиян – запущенная ЦБ система быстрых платежей (СБП).

С ее помощью любому человеку можно отправить энную сумму денег, зная всего лишь номер его мобильного телефона. А после этого сделать заявление, что чиновник вымогал взятку.

Понятное дело, что никто его не арестует и сразу в коррупции не обвинит – но поволноваться заставит. У нас, конечно, присутствует такое понятие, как презумпция невиновности. Но слабенько присутствует, прямо скажем. Тем более, что чиновник – лицо публичное, которое большая часть россиян заранее записывает в «нехорошие люди». Скажем больше, у нас больше удивляются чистой биографии госслужащего, чем очередному уголовному делу против чиновника.

Так что, отправив даже небольшой перевод по номеру мобильного, можно если не в тюрьму посадить любого госслужащего – но «насолить» ему изрядно. Тому придется из кожи вон вылезти, чтобы доказать свою кристальную честность. Как никак, от УК РФ никуда не денешься.

А там черным по белому прописано такое понятие, как «мелкое взяточничество». Другими словами, получение или дача незаконного вознаграждения в размере до 10 тыс. рублей. Затем следует взятка уже в значительном размере – от 25 тыс. рублей, в крупном – от 150 тыс. рублей и, наконец, в особо крупном размере – от 1 млн рублей. А это штрафы, тюремные сроки и отлучение от госслужбы.

Однако, при все вышесказанном в реальности назвать чиновника взяточником, отправив ему по номеру мобильного, скажем, десять тысяч рублей, очень непросто. По крайней мере, так утверждают юристы.

Они все-таки ссылаются на ту самую презумпцию невиновности – и пока не доказано, что чиновник получил взятку, он считается честным человеком. Как говорится, не пойман – не вор. И в любом случае, в любой мало-мальски крамольной ситуации должно присутствовать наличие состава преступления. То есть должны присутствовать доказательства, которые без всяких сомнений подтверждают совершение или намерение совершить некие незаконные действия получателем платежа.

Если кто-то перевел на ваш счет средства или положил на стол крупную сумму денег, автоматически это не делает из чиновника преступника – говорят специалисты в области юриспруденции. Но в любом случае, чиновник, даже честный, всегда должен помнить, что за его работой и жизнью наблюдают десятки тысяч глаз. И любой шаг в сторону сразу становится заметным и обсуждаемым в обществе.

Поэтому правоведы советуют, что в случае, если госслужащий получил на свой счет какую-то сумму денег неизвестного назначения от неизвестного человека, он сразу же должен написать заявление об этом в свой банк. Во-первых, как мы помним, чиновники декларируют свои доходы – а полученная сумма именно так и может трактоваться. Во-вторых, заявив о непонятном денежном поступлении в свой банк, госслужащий просто отводит от себя лишние подозрения.

«Пробный шар» от журналистов

Чтобы проверить – настолько ли легко заплатить чиновнику через мобильный, сотрудники издания «Известия» решились на небольшой эксперимент. Один из работников редакции перечислил через систему быстрых платежей 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину. При этом на экране телефона журналиста даже высветился полный номер счета главного казначея страны.

По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, это не подпадает под нарушение закона о персональных данных. Нарушение – это когда информация позволяет идентифицировать человека. Правда, после того как с карты корреспондента «Известий» списались деньги, ему на телефон пришло SMS, что перевод выполнен, а его получатель – «Артюхин Роман Евгеньевич». Вот вам и раскрытие персональных данных. Не с одной стороны, так с другой.

После удачно проведенного эксперимента журналисты связались с Романом Артюхиным и рассказали ему о том, откуда ему на счет пришла «десятка». Глава Казначейства был не просто крайне удивлен, что кто-то может перечислить ему деньги, просто зная номер его мобильного, он был по-настоящему шокирован и возмущен, а узнав, что вот таким способом абсолютно кто угодно может перевести ему деньги, назвал это «кошмаром, в котором надо разбираться».

От «взятки» отказаться невозможно

Максимальная сумма мгновенного перевода по номеру телефона в системе быстрых платежей российского Центробанка составляет 600 тыс. рублей. В системе переводов Сбербанка – до 1 млн рублей. В Альфа-банке – до полумиллиона рублей клиенту этого же банка и до 100 тыс. рублей – сторонней кредитной организации.

Но проблема для получателя, который получать не хочет, в том, что поступление денег на его счет остановить нельзя. То есть, нет возможности отказаться от предполагаемой взятки. И если судить по результатам опросов журналистов, функцию предварительного уведомления о поступлении перевода с возможностью отказаться от него основные банки страны пока вводить не планируют. Ну, или, по крайней мере, не спешат с этим.

Правда, в регуляторе с себя ответственность за разглашение информации о клиенте снимают. Якобы система быстрых платежей не хранит никакой информации о клиентах, их счетах, номерах телефонов и без согласия эти сведения никуда не передает. А номер мобильного телефона отправитель берет из списка своих контактов в телефоне или от получателя платежа, с которым он договорился об операции, но никак не в СБП.

Напомним, система быстрых платежей была запущена 28 февраля. На старте в нее вошли 12 банков. Правда, планируют подключиться еще порядка ста. Предположительно до июня этого года кредитные организации взимать комиссию с клиентов за переводы не будут. Начиная с 1 июня ряд банков может ее ввести. Помимо этого, со второго полугодия через СБП обычные граждане смогут отправлять деньги юридическим лицам. А еще к платформе регулятора намерены подключиться электронные кошельки.

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