Шесть российских губернаторов покинут свои посты до конца марта
Волна отставок в губернаторском корпусе может начаться уже на этой неделе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента
Фото: gubernator74.ru
Волна отставок в губернаторском корпусе может начаться уже на этой неделе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента.
По другим данным, до конца недели Кремль только определится со списком регионов, руководители которых будут отправлены в отставку.
Кадровые перестановки могут затронуть губернатора Мурманской области Марину Ковтун, главу Алтая Александра Бердникова, губернатора Оренбургской области Юрия Берга, главу Челябинской области Бориса Дубровского, а также глав Калмыкии и Волгоградской области Алексея Орлова и Андрея Бочарова.
Ранее о готовящихся отставках губернаторов сообщало издание «Проект», которое также упоминало фамилии глав республики Алтай, Мурманской и Волгоградской областей.