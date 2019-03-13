Хабаровский губернатор запретил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета
Свое решение глава региона объяснил тем, что летать повышенным классом комфортности на бюджетные деньги несправедливо по отношению к другим жителям региона
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) запретил членам регионального правительства летать в командировки бизнес-классом за государственный счет. Свое решение глава региона объяснил тем, что летать повышенным классом комфортности на бюджетные деньги несправедливо по отношению к другим жителям региона.
Запрет на покупку билетов бизнес-класса касается всех чиновников рангом ниже первого заместителя председателя краевого кабмина.
«С сегодняшнего дня все члены правительства, за исключением первых заместителей председателя, будут летать только эконом-классом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом, то только за свой личный счет», - написал Сергей Фургал на своей странице в соцсети Instagram. Губернатор также отметил, что цены на билеты бизнес-класса авиакомпании устанавливают «запредельные».
После вступления запрета в силу официально летать бизнес-классом за бюджетный счет смогут только четыре волгоградских чиновника: это сам Сергей Фургал, глава краевого Минфина Александр Кацуба, глава аппарата Юрий Минаев и ответственный за экономический блок Игорь Аверин, сообщает издание «Губерния».
Напомним, после победы на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал первым делом отменил несколько госзаказов на поставку автомобилей для чиновников и организацию банкетов, а также распорядился продать правительственную яхту.