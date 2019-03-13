Кремль до конца марта отправит в отставку шесть губернаторов
В отставку глава государства может отправить губернатора Мурманской области Марину Ковтун, главу республики Алтай Александра Бердникова и волгоградского губернатора Андрея Бочарова
Фото: corruption.ru
В России в ближайшее время ожидается очередная волна отставок губернаторов. Жертвами весеннего «губернаторопада» станут от двух до шести главы регионов.
Издание «Проект» со ссылкой на источники близкие к администрации президента (АП) сообщает, что в отставку глава государства может отправить губернатора Мурманской области Марину Ковтун, главу республики Алтай Александра Бердникова и волгоградского губернатора Андрея Бочарова.
Отставки губернаторов состоятся до конца текущего месяца. На смену действующим главам регионов придут чиновники из президентского кадрового резерва.