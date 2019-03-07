Минюст засекретил доклад о коррупции среди российских чиновников
Министерство юстиции РФ отказалось предать гласности доклад главе российского кабмина Дмитрию Медведеву. Причиной отказа ведомство назвало наличие в докладе служебной переписки с правительством, материалы которой не подлежат разглашению.
Министерство юстиции РФ отказалось предать гласности доклад главе российского кабмина Дмитрию Медведеву. Причиной отказа ведомство назвало наличие в докладе служебной переписки с правительством, материалы которой не подлежат разглашению.
Документ запрашивал Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко». Особенный интерес общества вызывал пункт, в котором раскрываются «обстоятельства непреодолимой силы», при которых чиновников предлагается не наказывать по антикоррупционному законодательству страны.
Напомним, ранее Министерство юстиции выступило с предложением не считать правонарушением случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Но что это за обстоятельства, при каких условиях их считать не наказумыми «форс-мажорами», ведомство разглашать не стало.
А между тем, инициатива Минюста вызвала в стране немалый общественный резонанс. Отсутствие конкретики, а теперь и засекреченность этих самых «обстоятельств непреодолимой силы» породило массу слухов на тему того, что власти таким образом пытаются дать шанс чиновникам уйти от наказания.
Правда, позже ведомство вкупе с Национальным антикоррупционным комитетом пытались объяснить обществу, что речь идет о сложных жизненных ситуациях. Но и такое объяснение общественности показалось слишком расплывчатым. Ну, а теперь Минюсту и вовсе не придется никому ничего объяснять, ссылаясь на тайну служебной переписки.