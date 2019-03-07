Глава Роструда уходит в профильное министерство
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замглавы Минтруда, где будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замглавы Минтруда, где будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
В Минтруд Вуколов придет на место Любови Ельцовой, покинувшей свой пост в конце февраля ради должности руководителя секретариата вице-премьера Ольги Голодец.
Напомним, Вуколов с 2013 года возглавляет Федеральную трудовую инспекцию, которая призвана в том числе бороться с задолженностью по зарплате. По состоянию на 1 февраля этого года общая задолженность по зарплате в стране составила 2,7 млрд руб., что на 12% больше, чем месяцем раньше.
До работы в Роструде с 2008 по 2013 год Вуколов являлся управляющим директором ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», а с 2001-го по 2008-й занимал должности начальника контрольного управления, начальника департамента государственной службы и кадров и директора департамента государственного управления и местного самоуправления правительства России. В конце девяностых он успел поработать замгубернатора Красноярского края.