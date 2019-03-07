В Росприроднадзоре начались кадровые чистки, которые обещала новый глава ведомства
Руководитель ФЦАО, который находится в подчинении Росприроднадзору, Владислав Юранец уходит со своего поста. Как отмечают специалисты, в новую команду Радионовой директор центра вписаться не смог
Руководитель ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия», который находится в подчинении Росприроднадзору, Владислав Юранец уходит со своего поста.
Как сообщает профильный телеграм-канал «Зеленый змий», вместо него уже назначен врио руководителя ФЦАО Дмитрий Федоткин, которого в СМИ называют протеже нового главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Напомним, Владислав Юранец, в Росприроднадзоре курировавший развитие информационно-аналитических систем, стал у руля ФЦАО в 2017 году. Именно при нем были внедрена система электронного документооборота, подготовлена концепция новой информационной системы мониторинга негативного воздействия опасных производственных объектов, разработана система обращения с товарами после утраты ими потребительских свойств.
Юранца называют одним из авторов так называемой концепции «12 городов» - модели поэтапного улучшения качества воздуха в самых загрязненных российских городах.
Тем не менее, как отмечают специалисты, в новую команду Радионовой директор ФЦАО вписаться не смог. Ранее Радионова уже заявляла, что готова кардинально обновить руководящий состав Росприроднадзора – с тем, чтобы под ее руководством были собраны люди, готовые к быстрым решениям в условиях поставленных перед ведомством задач.