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07 марта 00:18

​Кандидаты от партии «Единая Россия» испугались низкого рейтинга партии

​Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил о низком уровне доверия российских граждан к «Единой России». Ранее снижение рейтинга партии власти неоднократно фиксировали социологические службы

​Кандидаты от партии «Единая Россия» испугались низкого рейтинга партии
Фото: myaltai.com

Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил о низком уровне доверия российских граждан к «Единой России». Ранее снижение рейтинга партии власти неоднократно фиксировали социологические службы.

Александр Бердников признал, что из-за низкого рейтинга от «Единой России» пытаются отстраниться даже кандидаты в депутаты от партии.

«Да от «Единой России» сейчас бегут как черт от ладана. Пенсионная реформа, тарифы ЖКХ, НДС и т. д. Сейчас кто пойдет [кандидатом] от «Единой России», они же не будут говорить, что они от ЕР, бросаясь, как Матросов на амбразуру», - заявил алтайский губернатор, слова которого приводит ИА «Банкфакс».

Отметим, что социологические службы также сообщают о постоянном падении рейтинга «Единой России». Пик роста недоверия граждан к партии власти был зафиксирован после принятия закона о повышении пенсионного возраста.

Из-за падения рейтинга «Единой России» кандидаты в губернаторы от партии власти все чаще стали баллотироваться в качестве самовыдвиженцев.

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