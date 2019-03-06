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06 марта 15:39

Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме из-за его неподготовленности

В среду, 6 марта, в Госдуме спикер нижней палаты Вячеслав Володин в рамках правительственного часа прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. Свое решение руководитель думы объяснил неподготовленностью министра

Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме из-за его неподготовленности
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В среду, 6 марта, в Госдуме спикер нижней палаты Вячеслав Володин в рамках правительственного часа прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. Свое решение руководитель думы объяснил неподготовленностью министра. 

Правительственный час был посвящен темам социально-экономического развития России и нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.Володин решил выяснить у Орешкина – что его ведомство делает для развития российской экономики, но попросил представить отчет «не в виде рассказа в общем, не анализа ситуации, а шаги».

Второй вопрос спикера к министру касался количества средств, направленных в регионы в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и, соответственно, когда начнется реализация поручений президента, его послания Федеральному собранию.

Однако, когда Орешкин в ходе своего выступления признался, что «фактическое расходование средств находится ниже 10%», Володин прервал главу ведомства, пояснив, что при таких обстоятельствах «у нас прорыва не будет».

Лидер ЛДПР Жириновский назвал ситуацию «саботажем», предложив найти для тех, кто плохо работает, более действенную форму контроля.

Орешкин согласился с тем, что проблемы действительно есть – но в них виноват не только он один.

«Есть проблемы … общей картины, всех национальных проектов, графика их исполнения, графика достижения конкретных результатов уже в 2019 году. Поэтому, мне кажется, вопрос должен задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства, ответственных за все национальные проекты», — сказал министр.

Володин напомнил Орешкину, что тот выступает в парламенте всего один раз в год – поэтому хотелось бы больше конкретики в плане реализации национальных проектов и госпрограмм, а не голословных фраз. «Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора, — сказал Володин, добавив, что в обсуждении проблемы должны принять участие представители профильного комитета, комитета по контролю и регламенту, и представители Счетной палаты.

В результате спикер объявил о переносе обсуждения на неопределенный срок. Предположительно, это может быть конец марта – начало апреля.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин отметил в Twitter, что такое происходит впервые на его памяти. По его словам, Орешкин успел выступить с докладом, но не смог толком ответить на вопросы депутатов, потому что в его отчете не было никакой конкретики.

На решение Вячеслава Володина перенести выступление Орешкина уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся рабочим процессом.

«Это рабочий процесс, требования к министрам высокие, нужна конкретика», — сказал Песков.

Напомним, в 2018 году Володин в ходе правительственного часа также высказывал претензии к Орешкину после отчета Счетной палаты о том, как министр отбирает кандидатов из числа представителей малого бизнеса для предоставления господдержки.

Тогда спикер потребовал от Орешкина соответствующей реакции, пригрозив полученную от СП информацию направить в правоохранительные органы.

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