СКР не будет возбуждать дела по факту фальсификации выборов губернатора Подмосковья
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту фальсификации выборов губернатора Московской области на избирательных участках в Балашихе
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту фальсификации выборов губернатора Московской области на избирательных участках в Балашихе. Ранее СКР отказался возбуждать дело по факту вброса бюллетеней в подмосковном Долгопрудном.
«Новая газета» со ссылкой на источники в следственных органах и подмосковном избиркоме сообщает, что дела по фактам фальсификации результатов выборов в Подмосковье возбуждать вообще не будут «по негласной договоренности» с властями. Привлекать к ответственности сотни людей «никто не будет» из-за отсутствия «политической воли», говорят источники.
Ранее «Новая» сообщала, что губернатор Московской области Андрей Воробьев одержал победу за счет массовых вбросов и «каруселей» в Балашихе. В участии в фальсификации результатов выборов подозреваются около 200 сотрудников избиркомов. Вбрасывать бюллетени им помогали наблюдатели, которые должны следить за нарушениями законодательства на участках.
Ранее СКР отказался возбуждать дело по факту вброса бюллетеней на избирательном участке №369 в Долгопрудном. Следователям предоставили видеозапись нарушений, однако в силовики заявили, что подлинность данной записи не была установлена.