«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей
Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей
Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Так, Владимир Жириновский передвигался на дорогостоящем автомобиле Maybach, который был зарегистрирован на его бывшую жену Галину Лебедеву. «Проект» утверждает, что у семьи лидера ЛДПР в собственности находятся отели в Испании, хостел в центре Москвы и таксомоторная компания с VIP-автомобилями.
Издание «Проект» сообщает, что ЛДПР существует на так называемые «пожертвования» или взносы, которые делают претенденты на депутатский мандат. Размер взносов варьируется от 200 до 500 млн рублей. Эти деньги под видом пожертвований перечисляются на счета партийных молодежных фондов: Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи. С 2015 по 2017 год на счетах накопилось 4,3 млрд рублей.
«Проект» сообщает, что фигурант громкого скандала с сексуальными домогательствами к журналисткам Леонид Слуцкий стал депутатом Госдумы от ЛДПР именно благодаря такому взносу.
Еще один заработок ЛДПР - это оказание услуг по продвижению членов партии по карьерной лестнице. Например, Сергей Жигарев хочет занять губернаторскую должность, а Владимир Жириновский лоббирует его интересы в Кремле. Кроме того, некоторое время назад СМИ писали о незадекларированной недвижимости г-на Жигарева, но проверку по данному факту проводить не стали, хотя это является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства.
Третий основной источник дохода ЛДПР – это средства из государственного бюджета. По данным «Проекта», за последние годы структуры, близкие к семье Жириновского, получили 1,3 млрд рублей государственных средств.