СКР отказался возбуждать дело по факту вброса бюллетеней на выборах в Подмосковье
Ранее движение «Голос» предоставило видеозапись с избирательного участка №369 в городе Долгопрудный, на которой видно как члены УИК вместе с наблюдателями осуществляют вброс бюллетеней
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту вброса бюллетеней на выборах губернатора Московской области в сентябре 2018 года. Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» предоставило видеозапись с избирательного участка №369 в городе Долгопрудный, на которой видно как члены УИК вместе с наблюдателями осуществляют вброс бюллетеней.
Следователи заявили, что подлинность данной видеозаписи не установлена, а некие свидетели дали опровергающие вброс показания.
Доследственная проверка проводилась по инициативе главного редактора «Долгопрудненских страниц» Евгения Смеяна. Он сообщил, что попросил прокуратуру отменить решение СКР об отказе в возбуждении дела, поскольку следователи не проводили техническую экспертизу.
Напомним, выборы губернатора Московской области выиграл Андрей Воробьев с результатом 62,52% голосов.