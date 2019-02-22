Тем громче будет голос
Послание Федеральному собранию, озвученное Путиным 20 февраля, в очередной раз показало, что ничего меняться в стране не будет и никакой реалистичной стратегии развития и продвижения в будущее у России нет. Есть только отдельные мероприятия в виде социального вспомоществования, уже сто раз повторенные добрые пожелания не кошмарить бизнес, мечты о грандиозных проектах и гонка вооружений.
На двадцатом году путинского правления социологи стали чаще говорить о переломе в политических настроениях населения. В ответ обрушился шквал публикаций о вечности путинского государства.
Но система исчерпала свои возможности. Даже зная о нарастающем недовольстве обнищанием и бедностью, полицейским произволом и цинизмом госчиновников, зная об обострившемся запросе общества на справедливость, власти для исправления ситуации ничего, кроме социальных подачек, предложить не могут. Система не способна реформировать себя, поэтому в той или иной форме внутриполитический кризис неизбежен. Он может разразиться в течение года, а может и через несколько лет. Это лишь вопрос времени. Внутреннее и внешнее давление нарастает, и перемены не за горами. Но мало кто представляет, в какую сторону будут эти перемены.
В России сейчас нет сильных реально оппозиционных политических партий, нет профсоюзов, нет уважаемой (не чиновничьей!) элиты, нет моральных авторитетов. Поскольку выборы дискредитированы, нет и легитимного механизма перехода власти. Кого-то Путин назовет преемником. Фигура эта будет, скорее всего, зависимая и слабая. Сам Путин попытается сохранить реальную власть за собой, но если в результате перелома в обществе его личные позиции ослабнут, то транзит примет форму схватки между силовыми группировками, слившимися с оргпреступностью. Кто бы ни победил в такой схватке, система останется прежней — мафиозного, в значительной мере криминального государства. Перспективы нормального развития России отодвинутся на неопределенное время.
Что необходимо делать?
Если в стране появится по-настоящему массовая гражданская партия с четко сформулированными задачами и целями, то в условиях внутриполитического кризиса именно она сможет удержать страну от катастрофы и задать позитивное направление для развития государства. Вот такую политическую силу и надо создать.
1. Гарантией создания этой политической силы и позитивного развития может стать только личное участие. Никому не удастся оказаться вне этого кризиса. В то же время это тот особый момент — очень редкий, — когда система слабнет и можно многое сделать и изменить. Чтобы у России было достойное будущее, необходимо участвовать в процессе его построения, особенно в условиях, когда станут возможны изменения. За нас это никто не сделает. Результат будут определять те, кто участвует. Сейчас, накануне кризиса, самое подходящее время для вхождения в политику.
2. Как в сегодняшних условиях сделать так, чтобы ваш голос зазвучал громче, и тем самым начать влиять на выбор будущего? Самое практичное и доступное прямо сейчас решение — это присоединиться к старейшей демократической партии России и заняться настоящей политикой: вступить в партию «Яблоко» и стать частью организованной политической структуры с ясным пониманием того, как строить страну и какую создавать политическую систему. Цель — современное эффективное правовое государство с реальным разделением властей, подотчетной, прозрачной и регулярно сменяемой властью, справедливой и милосердной судебной системой, неприкосновенной частной собственностью, дружественными отношениями с миром.
3. Первое, что предстоит сделать массовой партии, — развернуть широкое антивоенное движение за прекращение войны и агрессии по отношению к Украине: добиться вывода российских вооруженных формирований и прекращения спонсирования бандитизма и криминала на Донбассе. На востоке Украины ежедневно убивают людей. Недостаточно «жить не по лжи» и тешить себя мыслями, что сам непосредственно не участвуешь в преступлениях. Мы все несем ответственность за страну, в которой живем, за ее политику и действия. Человеческая и гражданская обязанность — сделать все, чтобы прекратить преступную политику. Авторитаризм и полицейский произвол в стране не оправдание бездействию в ожидании лучших времен. Противостоять «партии войны» — важнейшая политическая задача «Яблока».
4. Политическая партия, объединяющая сотни тысяч людей с общей целью построения свободной современной России, а также с принципами честности, справедливости и уважения к человеку, может сыграть существенную положительную роль в период внутреннего политического кризиса, запрограммированного путинским режимом. Такая партия станет влиятельным фактором политики, ее голос будет услышан, и с ней будут считаться.
5. Вступление в действующую партию на данный момент является наиболее эффективным решением. Режим выстроил изощренную репрессивную систему борьбы с уличным протестом. Противопоставить силовой мобилизации власти необходимо массовый мирный протест. Частью такого протеста должно стать вступление в оппозиционную партию — как открытая и внятная манифестация несогласия с политикой Путина.
6. Вступление в оппозиционную партию — это не только протест против политики Путина. Это еще и возможность стать инициаторами мирных и осмысленных реформ уже в послепутинской России. Вступайте в «Яблоко», если вы:
понимаете преступность войны с Украиной и желаете мира с соседями;
не хотите, чтобы Россия десятилетия оставалась в международной изоляции;
цените свободу слова и неприкосновенность частной жизни;
считаете качественное современное образование и здравоохранение приоритетом;
не желаете задыхаться от мусорных свалок;
поддерживаете прозрачные выборы и хотите контролировать их результаты.
Наконец, вступайте в «Яблоко» для того, чтобы показать, что нас, разделяющих моральные принципы и гуманистические ценности, много в России, что мы — люди самого разного возраста и самых разных занятий, но всем нам дорога наша страна.
7. Почему именно «Яблоко»? Потому что на протяжении 25 лет мы никогда не обманывали вас, не гнались за сиюминутной популярностью, не разменивали наши принципы, не участвовали в подлостях. Всем известна наша программа, наше видение будущего страны, наше представление о реформах для большинства.
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Уверен, что ненавидящих насилие, войны, мракобесие и вранье миллионы. Но только объединившись вместе в политическую партию, мы сможем влиять на происходящее. И чем больше нас будет, тем громче будет наш голос, тем существеннее будет влияние.
Вступление в партию — это несложное гражданское политическое действие: достаточно заполнить простую форму на сайте.
Каждый из вас сам решает, в какой степени участвовать в политике. Но если сейчас ничего не предпринять, власть в стране снова уйдет в руки случайных людей.
Партия «Яблоко» — это ваш политический инструмент борьбы за себя и за своих детей, площадка сбора всех, кто хочет реальных перемен. Участие в политике должно стать осознанной необходимостью.
Борьба за будущее уже началась.
Громче голос!
Присоединяйтесь!