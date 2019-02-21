Алексей Навальный рассказал об особняке несовершеннолетнего внука экс-главы КЧП за миллиард рублей
Борцы с коррупцией выяснили, что на несовершеннолетнего внука бывшего президента республики Мустафы Батдыева Ансара Каитова записан особняк в Черкесске площадью в 2000 кв.м. и примерной стоимостью в миллиард рублей
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о клане Каитовых в Карачаево-Черкесской республике, как минимум восемь представителей которого занимали в высокие посты в регионе.
Борцы с коррупцией выяснили, что на несовершеннолетнего внука бывшего президента республики Мустафы Батдыева Ансара Каитова записан особняк в Черкесске площадью в 2000 кв.м. и примерной стоимостью в миллиард рублей. При этом по документам здание проходит как «оздоровительный комплекс» площадью 310 кв.м.
Прежним владельцем здания числился Алий Каитов, который приходится Мустафе Батдыеву зятем.
Еще один внук бывшего главы КЧР 19-летний Аслан Каитов владеет 8,5 га земли около вышеуказанного особняка.
Алексей Навальный сообщил, что Алий Каитов ранее был депутатом народного собрания КЧР. В 2004 году он в ходе конфликта на празднике убил семерых человек. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, но он отсидел только 10 лет.
Напомним, в конце января 2019 года правоохранительные органы задержали сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. Сейчас он находится под арестом по обвинению в убийстве двух человек. Отец сенатора Рауль Арашуков, занимавший должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», арестован по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.