На сайте Госдумы появится раздел с «позорными» заявлениями депутатов
На официальном сайте Думы РФ появится раздел, в котором будут публиковаться «позорные» заявления и инициативы народных избранников с указанием имен авторов и фракционной принадлежностью
На официальном сайте Государственной думы РФ в скором времени появится раздел, в котором будут публиковаться «позорные» заявления и инициативы народных избранников с указанием имен авторов и фракционной принадлежностью.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что будет дисциплинировать депутатов и подталкивать их к тому, что сначала надо думать, а потом уже делать какие-либо заявления. Раздел с позорящими Госдуму высказываниями и инициативами должен показать россиянам, что не все депутаты согласны с заявлениями своих коллег.
Кроме того, данная площадка позволит защитить депутатов, пострадавших от «фейковых новостей» и выдергивания их слов из контекста.
«Если глупость совершил - пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег», - отметил Вячеслав Володин, слова которого приводит «КоммерсантЪ».