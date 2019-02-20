Депутаты предложили лишать самих себя мандатов из-за сокрытия доходов
Депутаты готовят законопроект о лишении парламентариев полномочий в случае сокрытия ими своих доходов и имущества. Законопроект будет распространяться и на депутатов Госдумы, и на членов Совета Федерации
Депутаты Госдумы готовят законопроект о лишении парламентариев полномочий в случае сокрытия ими своих доходов и имущества. Законопроект будет распространяться как на депутатов Госдумы, так и на членов Совета Федерации.
В случае принятия документа, парламентарии должны будут предоставить информацию о своих источниках доходов при совершении покупки на сумму свыше их заработной платы за последние три года.
Парламентским комиссиям, которые будут заниматься изучением доходов депутатов и сенаторов, разрешат запрашивать сведения об финансовых операциях, счетах и вкладах физлиц, составляющих банковскую и налоговую тайну, сообщают «Известия».