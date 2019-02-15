Меню
Происшествия
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Политика
15 февраля 18:21

Илья Яшин составил топ-10 самых неадекватных депутатов Мосгордумы

Глава московского муниципального округа Красносельский и муниципальный депутат Илья Яшин составил собственный рейтинг «фриков» с депутатскими полномочиями, которые являются членами Московской городской думы. Всю «топовую» десятку заполнили представители фракции «Единая Россия»

Илья Яшин составил топ-10 самых неадекватных депутатов Мосгордумы
Фото: greenparty.ru

Глава московского муниципального округа Красносельский и муниципальный депутат Илья Яшин составил собственный рейтинг «фриков» с депутатскими полномочиями, которые являются членами Московской городской думы. Всю «топовую» десятку заполнили представители фракции «Единая Россия».

10 место – депутат Ольга Шарапова, предложившая запретить детское шампанское. Не очень полезная, но, в общем-то, самая обычная газировка, по мнению народного избранника, учит российских детей пьянству, курению и вообще всему плохому.

9 место – депутат Сергей Зверев. У данного народного избранника не нашлось более весомых дел, как предложить переименовать диплом Мосгордумы в… «Благодарность».

8 место – депутат и сотрудник ФСБ Олег Сорока, который подарил пожаловавшейся на плохие дороги многодетной москвичке лопату. Мол, не нравится – чисти снег сама.

7 место – депутат и певица Надежда Бабкина, которая, по мнению Яшина, являясь замглавы комиссии Мосгордумы по культуре и выступая в подведомственном столичному Департаменту культуре театре «Русская песня», сама подписывает договоры на свои же выступления. Цена вопроса – порядка 7 млн рублей в год.

6 место - депутат Александр Сметанов, попавшийся на плагиате при написании диссертации и пытавшийся через прокуратуру надавить на разоблачившее его сообщество «Диссернет». Финал противостояния – лишение депутата звания кандидата экономических наук.

5 место - депутат Ярослав Кузьминов, который в благодарность за свое избрание в думу предложил повысить для своих избирателей ставку за капитальный ремонт с 18 до 40 рублей за кв. м.

4 место – депутат и в недавнем прошлом актер Евгений Герасимов. За этим народным избранником тянется целая серия предложений, одно абсурдней другого. Здесь и учреждение в столице Дня без разводов, и запрет пить в метро кофе из пластиковых стаканчиков, и открытие в «Бутырке» досугового центра.

3 место – депутат Людмила Стебенкова, объявившая войну презервативам. Именно они, по твердому убеждению народного избранника, являются причиной распространения СПИДа.

2 место – депутат Антон Палеев, предложивший создать в Москве официальную Ассоциацию магов и колдунов, которая поможет распознать, кто из экстрасенсов настоящий, а кто жулик.

1 место – председатель думы Алексей Шапошников, который не смог в ручном режиме сосчитать 26 находящихся в зале депутатов, и заявивший, что он верит электронной системе, показавшей цифру «36».

Напоследок Илья Яшин на фоне предложенного им рейтинга предложил москвичам подумать над тем, кто принимает законы и бюджет столицы, и на следующих выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут 8 сентября этого года, выбрать «нормальных депутатов».

Материалы по теме
Депутат Мосгордумы раскритиковала «нечестную» систему подсчета голосов
Оппозиционер Илья Яшин обвинил вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в коррупции
Оппозиционер Илья Яшин передумал выдвигаться в мэры Москвы
Сейчас на главной
Илья Яшин составил топ-10 самых неадекватных депутатов Мосгордумы
Горячие новости
Илья Яшин составил топ-10 самых неадекватных депутатов Мосгордумы
Глава московского муниципального округа Красносельский и муниципальный депутат Илья Яшин составил собственный рейтинг «фриков» с депутатскими полномочиями, которые являются членами Московской городской думы. Всю «топовую» десятку заполнили представители фракции «Единая Россия»
Авторская колонка
Как Министерство культуры при помощи Верховного Суда разрушает негосударственное музейное пространство России
Когда злоупотребления чиновников в экономическом секторе при министре Мединском переходят в пространство культуры и при этом защищаются властью, это может свидетельствовать лишь об одном – о полной несостоятельности всей культурной политики государства
Стеценко Александр
Подмосковные власти по требованию прокуратуры разрешили пассажирам аэропортов сидеть на полу
Горячие новости
Подмосковные власти по требованию прокуратуры разрешили пассажирам аэропортов сидеть на полу
Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку и установила, что данные правила противоречат нормам федерального законодательства и Воздушного кодекса
Японские власти пообещали отменить визы для российских граждан
Горячие новости
Японские власти пообещали отменить визы для российских граждан
Власти Японии рассмотрят вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для российских граждан. Визовый вопрос глава МИД Японии Таро Коно обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в понедельник, 18 февраля
Владимир Путин получил травму
Горячие новости
Владимир Путин получил травму
Президент Владимир Путин травмировал свой безымянный палец во время тренировки по дзюдо, которая проходила в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Глава государства тренировался со спортсменами из сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе
Статус особый и статья особая
Горячие новости
Статус особый и статья особая
Президент Владимир Путин подготовил и внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который предполагает введение в Уголовный кодекс отдельной статьи о наказании для криминальных авторитетов. Отдельная статья им полагается за особое иерархическое положение в преступном мире
«Россия – это не Иран и не Северная Корея»
Горячие новости
«Россия – это не Иран и не Северная Корея»
На сайте Change.org начался сбор подписей против принятия законопроекта сенатора Андрея Клишаса об автономной работе российского сегмента интернета. В петиции речь идет об усталости граждан «от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов»
Горячие новости
Республику Туву признали самым бедным регионом России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала республику Тува самым бедным регионом страны. По данным чиновницы, уровень бедности в этом регионе «беспрецедентный». Нуждающимися являются 41,5% тувинцев, в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие
«Ах, судьба моя, судьба»
Горячие новости
«Ах, судьба моя, судьба»
Медиапроект Baza опубликовал видеозапись полета высокопоставленных российских чиновников на частном самолете. Героями ролика стали министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Российские власти могут законодательно запретить гражданам толстеть
Горячие новости
Российские власти могут законодательно запретить гражданам толстеть
В России в рамках борьбы с ожирением могут законодательно ограничить вес человека. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Японии, например, запрещается иметь талию свыше 90 см
В КПРФ предложил ввести наказание для чиновников за оскорбление граждан
Горячие новости
В КПРФ предложил ввести наказание для чиновников за оскорбление граждан
Наказанием для чиновников будет штраф в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. За «особо грубые» высказывания или за повторное правонарушение чиновников предлагается отстранять от должности на срок до трех лет
Авторская колонка
Такие дела
Думал, что наше дело близится к развязке, а у нас здесь, оказывается, самая кульминация. На прошедшее заседание прокуроры в качестве свидетеля вызвали ранее судимого, бывшего исполняющего обязанности начальника оперативно-розыскной части № 9 по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю Алексея Ворошилова.
Пушкарев Игорь
Российские дороги пообещали покрывать суперасфальтом со сроком службы в 12 лет
Горячие новости
Российские дороги пообещали покрывать суперасфальтом со сроком службы в 12 лет
В России при строительстве дорог будут использовать покрытие по методу объемного проектирования. Такой суперасфальт, считают в Росавтодоре, будет долговечнее обычного в два раза. Примерный срок его службы увеличится почти в трое
Глава «Аэрофлота» предложил ужесточить наказание для авиадебоширов
Горячие новости
Глава «Аэрофлота» предложил ужесточить наказание для авиадебоширов
Виталий Савельев сообщил, что первоначально планировалось ввести трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов. Но в законопроект о «черных списках» пассажиров включили запрет на полеты сроком всего на один год
Авторская колонка
Криминальная амнезия
Вот уже несколько месяцев тянется в Лотошинском районном Суде Московской области рассмотрение весьма странного на первый взгляд уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший глава того же самого Лотошинского муниципального района Анатолий Лютенко и его отец – точно с таким же именем Анатолий Лютенко
Комков Сергей
Депутаты предложили в 20 раз увеличить штрафы за «неуважение к власти»
Горячие новости
Депутаты предложили в 20 раз увеличить штрафы за «неуважение к власти»
Депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о публикации и распространении фейковых новостей в интернете и неуважении к власти, которые предполагают повышение размера штрафов в 20 раз
В Москве снегопад не пустил на маршруты свыше 100 автобусов и троллейбусов
Горячие новости
В Москве снегопад не пустил на маршруты свыше 100 автобусов и троллейбусов
Обильный снегопад привел к серьезным сбоям в работе Мосгортранса 13 февраля. По предварительной информации, на маршруты не вышли 109 единиц автобусов и троллейбусов.
Персональный лифт и кресло за 9 тысяч евро
Горячие новости
Персональный лифт и кресло за 9 тысяч евро
Министерство экономического развития России заказало дорогостоящую мебель для кабинета главы ведомства Максима Орешкина в новом офисе в бизнес-центре «Москва-Сити». Только один диван для министра обошелся бюджету страны в 9 тысяч евро