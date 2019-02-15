Илья Яшин составил топ-10 самых неадекватных депутатов Мосгордумы
Глава московского муниципального округа Красносельский и муниципальный депутат Илья Яшин составил собственный рейтинг «фриков» с депутатскими полномочиями, которые являются членами Московской городской думы. Всю «топовую» десятку заполнили представители фракции «Единая Россия»
Глава московского муниципального округа Красносельский и муниципальный депутат Илья Яшин составил собственный рейтинг «фриков» с депутатскими полномочиями, которые являются членами Московской городской думы. Всю «топовую» десятку заполнили представители фракции «Единая Россия».
10 место – депутат Ольга Шарапова, предложившая запретить детское шампанское. Не очень полезная, но, в общем-то, самая обычная газировка, по мнению народного избранника, учит российских детей пьянству, курению и вообще всему плохому.
9 место – депутат Сергей Зверев. У данного народного избранника не нашлось более весомых дел, как предложить переименовать диплом Мосгордумы в… «Благодарность».
8 место – депутат и сотрудник ФСБ Олег Сорока, который подарил пожаловавшейся на плохие дороги многодетной москвичке лопату. Мол, не нравится – чисти снег сама.
7 место – депутат и певица Надежда Бабкина, которая, по мнению Яшина, являясь замглавы комиссии Мосгордумы по культуре и выступая в подведомственном столичному Департаменту культуре театре «Русская песня», сама подписывает договоры на свои же выступления. Цена вопроса – порядка 7 млн рублей в год.
6 место - депутат Александр Сметанов, попавшийся на плагиате при написании диссертации и пытавшийся через прокуратуру надавить на разоблачившее его сообщество «Диссернет». Финал противостояния – лишение депутата звания кандидата экономических наук.
5 место - депутат Ярослав Кузьминов, который в благодарность за свое избрание в думу предложил повысить для своих избирателей ставку за капитальный ремонт с 18 до 40 рублей за кв. м.
4 место – депутат и в недавнем прошлом актер Евгений Герасимов. За этим народным избранником тянется целая серия предложений, одно абсурдней другого. Здесь и учреждение в столице Дня без разводов, и запрет пить в метро кофе из пластиковых стаканчиков, и открытие в «Бутырке» досугового центра.
3 место – депутат Людмила Стебенкова, объявившая войну презервативам. Именно они, по твердому убеждению народного избранника, являются причиной распространения СПИДа.
2 место – депутат Антон Палеев, предложивший создать в Москве официальную Ассоциацию магов и колдунов, которая поможет распознать, кто из экстрасенсов настоящий, а кто жулик.
1 место – председатель думы Алексей Шапошников, который не смог в ручном режиме сосчитать 26 находящихся в зале депутатов, и заявивший, что он верит электронной системе, показавшей цифру «36».
Напоследок Илья Яшин на фоне предложенного им рейтинга предложил москвичам подумать над тем, кто принимает законы и бюджет столицы, и на следующих выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут 8 сентября этого года, выбрать «нормальных депутатов».