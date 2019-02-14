В интернет попало видео «песен и плясок» чиновников во время полета на частном самолете
Медиапроект Baza опубликовал видеозапись полета высокопоставленных российских чиновников на частном самолете. Героями ролика стали министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Медиапроект Baza опубликовал видеозапись полета высокопоставленных российских чиновников на частном самолете. Героями ролика стали министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова (сейчас зампред ВЭБ) и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович (сейчас председатель фонда «Сколково»).
На видео чиновники сидят в бизнес-джете и весело проводят время в полете. Они выпивают и поют русские народные песни, в частности, «Ах, судьба моя, судьба» и пританцовывают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в поведении героев видео нет ничего «зазорного». Представитель главы государства также рассказал журналистам, что у чиновников действительно есть традиция «собираться за рюмкой» и обсуждать дела.