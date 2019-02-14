Депутаты от КПРФ предложили ввести наказание для чиновников за оскорбление граждан
Наказанием для чиновников будет штраф в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. За «особо грубые» высказывания или за повторное правонарушение чиновников предлагается отстранять от должности на срок до трех лет
Депутаты фракции КПРФ подготовили законопроект о введении наказания для чиновников за неуважительные и оскорбительные высказывания в адрес избирателей.
Наказание для чиновников представляет собой штраф в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. За «особо грубые» высказывания или за повторное правонарушение чиновников предлагается отстранять от должности на срок до трех лет, сообщает «Интерфакс».
Депутат Сергей Казанков отметил, что подготовленный проект закона касается только чиновников и не распространяется на журналистов и блогеров.
Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о наказании за проявление «неуважения к власти» в интернете. Для граждан штраф за оскорбление представителей власти установлен в размере 3-5 тысяч рублей, однако ко второму чтению «Единая Россия» предложила увеличить размер штрафа в 20 раз – до 30-100 тысяч рублей.