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Политика
14 февраля 00:10

Депутаты предложили в 20 раз увеличить штрафы за «неуважение к власти»

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о публикации и распространении фейковых новостей в интернете и неуважении к власти, которые предполагают повышение размера штрафов в 20 раз

Депутаты предложили в 20 раз увеличить штрафы за «неуважение к власти»

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о публикации и распространении фейковых новостей в интернете и неуважении к власти, которые предполагают повышение размера штрафов в 20 раз.

Так, поправки увеличивают размер штрафов за распространение недостоверных новостей с 3-5 тысяч рублей до 30-100 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц штраф повышается с 30-50 тысяч рублей до 60-200 тысяч рублей, а для юридических – с 200-500 тысяч рублей до 400 тысяч-1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

За повторное оскорбление представителей власти в интернете предусматриваются штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Одним из инициаторов повышения штрафов в 20 раз стал депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. Парламентарий аргументировал свое предложение тем, что указанные деяния «очень опасны не только для государства и для общества, но и для конкретного человека». Г-н Выборный считает, что только очень крупные штрафы могут дисциплинировать россиян.

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