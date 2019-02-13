Порок вовлечения в митинги
Есть три страшных порока, в которые запрещено вовлекать несовершеннолетних: алкогольное либо наркотическое опьянение, табак и митинги-пикеты. Всё остальное – пожалуйста. Если научишь подростка стрелять из ружья, а он потом устроит Керчь – это не беда. А на митинги ходить – вот это совсем скверно.
Разложение подрастающего поколения, искривление генофонда нации. Сходил, постоял в пикете и пропал навсегда для нашего стройного общества.
Все еще думали-гадали, станут ли наказывать родителей по новой статье? А почему именно родителей?
В Калининграде дебютировали делом против 18-летнего Ивана Лузина. Иван – еще тинэйджер, но уже не подросток. Еще вчера самого Ивана растлевал митинговыми соблазнами его далекий кумир Навальный, а сегодня уже сам гражданин Лузин развращает двух юных девушек. Данный Лузин предложил им не какие-то шуры-муры – шуры-муры еще куда ни шло. Но этот коварный Иван предложил девчушкам участие в неразрешенном пикете на площади Победы. Победы! Хорошо хоть оправдание нацизма не повесили на молодых нарушителей, а всего лишь вовлечение в пикетирование.
А чего они там пикетировали, кстати, не подскажите? Да я вам сам подскажу. На площади Победы протестовали против пыток. Ребята стояли с плакатами в руках, а на плакатах были имена заключенных, которые подверглись издевательствам за решеткой. Никакой проблемы с пытками ни власть, ни дядьки в погонах не видят. Людей хватают, часто с нарушением всех норм, держат в скотских условиях, издеваются – и случаев таких сотни. Но это не проблема.
Хорошо если какую-то сволочь показательно отловят и накажут. Однако пыток от этого меньше не становится. И никакой статьи за вовлечение в пытки принимать не спешат и спешить не будут. Заключенные как сидели, так и будут сидеть и как их пытали, так и будут пытать дальше.
Зато начнется процесс по делу о вовлечении в несанкционированные протесты несовершеннолетних. За несанкционированные пытки суда не будет, а за протест против пыток – будет. И на этом суде надо будет на полном серьезе объяснять, как же посмел 18-летний Иван Лузин возмущаться пыточными порядками, и как у него рука повернулась и язык не отсох вовлечь в безобразия и еще и двух девушек.
Все это будет происходить на полном серьезе! И наказание неотвратимо последует. В России это редкость, с неотвратимостью беда. Но только не в тех случаях, когда граждане смеют быть чем-то недовольными и осмеливаются выходить и это недовольство выражать.
Кстати, к площади Победы в Калининграде примыкает здание, которое в народе называют «гестапо». Когда-то именно здесь при фашистах было главное управление полиции. А сейчас там просто ФСБ.