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Авторская колонка
13 февраля 19:15
Порок вовлечения в митинги
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Порок вовлечения в митинги

Есть три страшных порока, в которые запрещено вовлекать несовершеннолетних: алкогольное либо наркотическое опьянение, табак и митинги-пикеты. Всё остальное – пожалуйста. Если научишь подростка стрелять из ружья, а он потом устроит Керчь – это не беда. А на митинги ходить – вот это совсем скверно.

Разложение подрастающего поколения, искривление генофонда нации. Сходил, постоял в пикете и пропал навсегда для нашего стройного общества. 
Все еще думали-гадали, станут ли наказывать родителей по новой статье? А почему именно родителей?

В Калининграде дебютировали делом против 18-летнего Ивана Лузина. Иван – еще тинэйджер, но уже не подросток. Еще вчера самого Ивана растлевал митинговыми соблазнами его далекий кумир Навальный, а сегодня уже сам гражданин Лузин развращает двух юных девушек. Данный Лузин предложил им не какие-то шуры-муры – шуры-муры еще куда ни шло. Но этот коварный Иван предложил девчушкам участие в неразрешенном пикете на площади Победы. Победы! Хорошо хоть оправдание нацизма не повесили на молодых нарушителей, а всего лишь вовлечение в пикетирование.

А чего они там пикетировали, кстати, не подскажите? Да я вам сам подскажу. На площади Победы протестовали против пыток. Ребята стояли с плакатами в руках, а на плакатах были имена заключенных, которые подверглись издевательствам за решеткой. Никакой проблемы с пытками ни власть, ни дядьки в погонах не видят. Людей хватают, часто с нарушением всех норм, держат в скотских условиях, издеваются – и случаев таких сотни. Но это не проблема.

Хорошо если какую-то сволочь показательно отловят и накажут. Однако пыток от этого меньше не становится. И никакой статьи за вовлечение в пытки принимать не спешат и спешить не будут. Заключенные как сидели, так и будут сидеть и как их пытали, так и будут пытать дальше.

Зато начнется процесс по делу о вовлечении в несанкционированные протесты несовершеннолетних. За несанкционированные пытки суда не будет, а за протест против пыток – будет. И на этом суде надо будет на полном серьезе объяснять, как же посмел 18-летний Иван Лузин возмущаться пыточными порядками, и как у него рука повернулась и язык не отсох вовлечь в безобразия и еще и двух девушек.

Все это будет происходить на полном серьезе! И наказание неотвратимо последует. В России это редкость, с неотвратимостью беда. Но только не в тех случаях, когда граждане смеют быть чем-то недовольными и осмеливаются выходить и это недовольство выражать.

Кстати, к площади Победы в Калининграде примыкает здание, которое в народе называют «гестапо». Когда-то именно здесь при фашистах было главное управление полиции. А сейчас там просто ФСБ.

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Есть три страшных порока, в которые запрещено вовлекать несовершеннолетних: алкогольное либо наркотическое опьянение, табак и митинги-пикеты. Всё остальное – пожалуйста. Если научишь подростка стрелять из ружья, а он потом устроит Керчь – это не беда. А на митинги ходить – вот это совсем скверно
Орехъ Антон
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