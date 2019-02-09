Путин отправил в отставку девять генералов-силовиков
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов различных силовых ведомств и МЧС. Помимо этого, глава государства дал отставку руководителю управления СКР по республике Татарстан
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов различных силовых ведомств и МЧС. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Своих постов лишились генерал-лейтенант Сергей Диденко – начальник Сибирского регионального центра МЧС, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт – старший помощник председателя СКР, генерал-майор Александр Кузнецов – замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев – начальник УФСИН по Кировской области.
Помимо этого, глава государства дал отставку руководителю управления СКР по республике Татарстан генерал-лейтенанту юстиции Павлу Николаеву, начальнику Южного регионального центра МЧС генерал-полковнику внутренней службы Игорю Одеру, глав Северо-Западного регионального центра МЧС генерала-полковнику внутренней службы Игорю Панину, замруководителя управления СКР по Красноярскому краю полковнику юстиции Александру Расстрыгину, а так же генерал-майору полиции Сергея Солопова, который возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Москве.
Вместе с громкими увольнениями в силовых ведомствах произошли и новые назначения. К примеру, Главное управление по противодействию экстремизму МВД, согласно президентскому указу, возглавил генерал-майор полиции Олег Ильиных, Управление по вопросам миграции МВД - генерал-майор полиции Валентин Казаков, а департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД - генерал-майор полиции Александр Балаев.
Помимо этого, официальный представитель МВД Ирина Волк, которую россияне могли часто видеть по телевидению с комментариями по резонансным преступлениям и происшествиям, теперь продолжит работу в ведомстве в новом статусе – в качестве личного помощника министра МВД Владимира Колокольцева.