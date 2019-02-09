Депутат Яровая предложила надеть на западных генералов смирительную рубашку
В Госдуме РФ отреагировали на недавнее заявление руководителя операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призвавшего Вашингтон перейти к наступлению на Россию и Китай
В Госдуме РФ отреагировали на недавнее заявление руководителя операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призвавшего Вашингтон перейти к наступлению на Россию и Китай.
Депутаты считают, что основная угроза налаживанию отношений между нашей страной и Америкой исходит от неадекватных военочальников и отдельных политических деятелей.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляющая фракцию «Единая Россия», заявила, что нормальным американцам и европейцем давно уже пора «надеть смирительную рубашку на одержимых агрессией и жаждой войны американских адмиралов, генералов и политиков».
Яровая сказала, что любой, кто мечтает о развязывании войны с Россией, «находится в конфликте с собственным здравым смыслом». А то, что такие посылы исходят от представителей высшего военного командования Соединенных Штатов, считает вице-премьер Госдумы, в первую очередь ставит под угрозу жизнь и безопасности жителей самой Америки.
Напомним, американский адмирал Ричардсон недавно обвинил Россию в том, что она незаконно блокирует Азовское море, а также наращивает свое военно-морское присутствие на востоке Средиземноморья. В связи с вышеизложенным Ричардсон призвал власти США сделать военный шаг первыми, чтобы в возможной войне получить некое преимущество.