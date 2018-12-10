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Политика
10 декабря 17:11

Власти Подмосковья потратили на собственный пиар более миллиарда рублей

Власти Московской области потратили более миллиарда рублей на собственный пиар в средствах массовой информации. В такую сумму оценивается общая стоимость госконтрактов на информационное сопровождение деятельности подмосковных чиновников

Фото: ivanteevka-online.ru

Власти Московской области потратили более миллиарда рублей на собственный пиар в средствах массовой информации. В такую сумму оценивается общая стоимость госконтрактов на информационное сопровождение деятельности подмосковных чиновников.

Самый крупный госконтракт был заключен с текущем году с «Телеканалом 360», который  получил 901 млн рублей на производство телевизионных программ, съемку репортажей и документальных фильмов о работе губернатора и органов власти Московской области.

На размещение аналогичных материалов в печатных и электронных СМИ администрация Подмосковья выделила более 50 млн рублей, сообщает «МБХ Медиа».

В декабре подмосковные власти объявили тендер на оказание информационных услуг по освещению деятельности госорганов региона, а также информирование граждан о важных и значимых событиях области. Подмосковные чиновники собираются потратить 60 млн рублей на размещение такого рода публикаций в печатных изданиях с охватом аудитории не менее 680 тысяч человек.

Государственные средства на пиар подмосковных властей получили «Независимая газета», МИА «Россия сегодня», «Аргументы и факты», а также региональные государственные информагентства. СМИ должны регулярно публиковать материалы о деятельности губернатора Московской области Андрея Воробьева, подмосковных министров и глав центральных исполнительных органов госвласти региона «по актуальным вопросам жизнедеятельности».

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно критиковал губернаторов за крупные траты на собственный пиар в СМИ. Такие расходы глава государства считает нецелевыми.

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