Владимир Путин призвал членов «Единой России» не хамить гражданам и «вести себя приличнее»
Президент России Владимир Путин посетил съезд «Единой России» и призвал членов партии «вести себя приличнее». Глава государства заявил, что единоросс не должен пренебрежительно относиться к людям
Президент России Владимир Путин посетил съезд «Единой России» и призвал членов партии «вести себя приличнее». Глава государства заявил, что единоросс не должен пренебрежительно относиться к людям, проявлять хамство и заносчивость.
«Это вредно для страны, несправедливо по отношению к людям, это опускает партию ниже плинтуса», - заявил президент, слова которого приводит Znak.com.
Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра и лидера «ЕР» Дмитрия Медведева привлекать к ответственности должностных лиц, которые «плохо себя ведут».
Таким образом руководство страны отреагировало на скандалы, связанные с неоднозначными заявлениями представителей «Единой России». Ранее врио главы Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то они просто мало зарабатывают. Теперь уже бывший министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей достаточно для пенсионера. Свердловская чиновница Ольга Глацких заявила, что «государство ничего не должно детям», а ярославский депутат Дмитрий Петровский предложил отменить пенсию по старости.
В первый день работы съезда для членов «Единой России» были разработаны основные «заповеди», которые они должны соблюдать. Так, член «Единой России» должен быть скромным, выполнять взятые на себя обязательства, защищать честь и достоинство, отстаивать свою позицию, уважать проблемы людей и быть нетерпимым к ущемлению прав и свобод человека.
Следить за выполнением «заповедей» будет специальная комиссия по этике с широкими полномочиями вплоть до рекомендации исключения из партии.
В комиссию вошли единороссы «с кристально чистой репутацией»: Валентина Терешкова (она же глава комиссии), Евгений Ревенко, Владимир Васильев, Ирина Великанова, Александр Жуков, Александр Карелин, Андрей Красов, Вячеслав Никонов, Василий Пискарев, Михаил Терентьев, Артур Чилингаров и Арина Шарапова.