Меню
Политика
Россиянам доплатят за отдых на родине
Политика
08 декабря 00:45

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Умное голосование» Алексея Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является разрушение монополии «Единой России» на выборах. Сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных

Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является разрушение монополии «Единой России» на выборах. Сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В уведомлении о блокировке провайдера МГТС указан номер дела Таганского районного суда против регистратора Gandi SAS, через которого оформлен сайт. Решение о блокировке было вынесено еще 4 декабря.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что на сайт «Умное голосование» пожаловались граждане, которые сообщили о том, что их персональные данные обрабатывались без их согласия. Это является нарушением федерального закона о защите персональных данных.

По жалобе граждан Роскомнадзор проверил сайт и обнаружил, что форма согласия на обработку личных данных не соответствует закону. Так же у сайта «Умное голосование» отсутствует политика конфиденциальности, а «данные граждан хранятся за границей», что также запрещено законом.

Алексей Навальный назвал блокировку сайта «Умное голосование» «большим шагом вперед». Политик отметил, что власти сослались на «каких-то мифических» жалобщиков и провели «тайный суд», чтобы заблокировать сайт, и тем самым продемонстрировали, насколько они боятся «Умного голосования».     

Напомним, в конце ноября Алексей Навальный анонсировал проект «Умное голосование», который объединит протестный электорат и поможет независимым кандидатам одержать победу над представителями «Единой России» на выборах.

В рамках реализации проекта оппозиционер попросил всех желающих оставить на сайте свой адрес, чтобы затем разослать им уведомление с рекомендациями, за кого лучше голосовать на местных выборах.

Материалы по теме
Суд признал незаконным запрет Алексею Навальному на выезд из России
Алексей Навальный анонсировал план по разрушению монополии «Единой России»
ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания Навального на акциях протеста
Сейчас на главной
Горячие новости
Астраханский депутат попытался месяц прожить на 10 тысяч рублей. Не получилось
Депутат астраханской областной думы Петр Кириллов в качестве эксперимента в течение месяца не тратил больше прожиточного минимума, установленного в регионе. Народный избранник отметил, что из-за этого ему пришлось отказался от развлечений, спорта и даже оплаты услуг ЖКХ
Горячие новости
Глаза не врут
В распоряжении сотрудников Следственного комитета России появился «детектор лжи», который позволяет по глазам определить честность проверяемого. Аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking), который отслеживает двигательную активность глаз
Горячие новости
Дроздов дотянет до весны
В Пенсионном фонде России до конца текущего года сменится половина заместителей руководителя организации. Сам глава фонда Антон Дроздов также может уйти в отставку. Один из заместителей Антона Дроздова Борис Гукайло уже написал заявление об уходе.
Горячие новости
Закона еще нет, а эффект уже есть
Правоохранительные органы за последние два месяца стали гораздо реже возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Правозащитники объяснили это тем, что президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частично декриминализации статьи 282 УК РФ
Горячие новости
«В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты»
В Молодежном парламенте при Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос о массовых отменах концертов популярных у молодежи артистов в регионах. На мероприятие были приглашены представители отечественной рэп-культуры
Горячие новости
Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи подали иск на 2 млрд рублей
Родственники погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ в Черном море подали коллективный иск к страховой компании «Согаз», британскому перестраховщику MS Amlin и предприятию Минобороны «223 летный отряд»
Горячие новости
«Почта Банк» предупредил о мошенниках, действующих от лица организации
Злоумышленники предлагают россиянам старше 40 лет по 5 тысяч рублей в качестве социальной поддержки, но взамен просят предоставить личные данные и сведения о банковских картах
Горячие новости
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Олимпийский комитет России обжаловал вердикт Мосгорсуда, который разрешил президенту Федерации бобслея России называться чемпионом Игр-2014 в Сочи на территории России. Суд также позволил спортсмену не возвращать завоеванные им олимпийские медали
Авторская колонка
Эпоха сволочей
На 25 (!!!) суток в тюрьму брошен самый (после Людмилы Алексеевой) известный и заслуженный в России правозащитник Лев Пономарев. Ему — 78-й год. Всю свою жизнь он посвятил отстаиванию наших с Вами конституционных прав
Гудков Геннадий
Горячие новости
Фонд Сокурова проверяют по доносу
Правоохранительные органы проводят проверку фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации». Проверка проводится по признакам хищений бюджетных средств. Сам режиссер сообщил, что поводом для проверки послужил донос от бывшего сотрудника фонда
Горячие новости
Бесплатные обеды в школах отменят из-за «сытых мальчиков»
Совет народных депутатов Владимирской области предложил отменить в местных школах бесплатное питание учеников, а также повысить стоимость завтраков и обедов, чтобы «не кормить сытых мальчиков»
Горячие новости
Международный Центр Рерихов просит помощи в сохранении организацию от уничтожения
Против организации инициированы десятки внеплановых проверок разных инстанций, а ФНС начислила Центру налоги за использование картин в музейной деятельности
Горячие новости
Инвестиций много бывает
Власти Великобритании приостановили выдачу так называемых «виз инвесторов», которые ранее могли получить состоятельные иностранцы. Лондон обещает возобновить оформление инвестиционных виз в 2019 году, но уже по более жестким правилам
Горячие новости
Ветеран труда решил перечислить премьер-министру «унизительную» надбавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана добровольно отказался от назначенной ему властями региона доплаты к пенсии. Пенсионер заявил, что такая мизерная надбавка унижает его человеческое достоинство
Горячие новости
Конституционный суд РФ признал законным соглашение об обмене территориями между Ингушетией и Чечней
В рамках обмена Чечня получает часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетии - территории на границе с Малгобекским районом
Горячие новости
Убийства ради «чести семьи» норма в северокавказских республиках
В республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня в период с 2013 по 2017 гг. жертвами «убийство чести» стали 39 девушек и женщин. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Правовая инициатива»
Горячие новости
Большая часть работодателей отказалась выплачивать сотрудникам премии по итогам года
Более половины российских работодателей не собираются поощрять своих сотрудников выплатой премий по итогам года. Согласно опросу, от поощрений отказались 58% руководителей
Горячие новости
«Судье орденок в петличку»
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей отменить решение суда об административном аресте лидера движения «За права человека» Льва Пономарева