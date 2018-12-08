Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Умное голосование» Алексея Навального
Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является разрушение монополии «Единой России» на выборах. Сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных
Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Алексея Навального «Умное голосование», целью которого является разрушение монополии «Единой России» на выборах. Сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
В уведомлении о блокировке провайдера МГТС указан номер дела Таганского районного суда против регистратора Gandi SAS, через которого оформлен сайт. Решение о блокировке было вынесено еще 4 декабря.
Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что на сайт «Умное голосование» пожаловались граждане, которые сообщили о том, что их персональные данные обрабатывались без их согласия. Это является нарушением федерального закона о защите персональных данных.
По жалобе граждан Роскомнадзор проверил сайт и обнаружил, что форма согласия на обработку личных данных не соответствует закону. Так же у сайта «Умное голосование» отсутствует политика конфиденциальности, а «данные граждан хранятся за границей», что также запрещено законом.
Алексей Навальный назвал блокировку сайта «Умное голосование» «большим шагом вперед». Политик отметил, что власти сослались на «каких-то мифических» жалобщиков и провели «тайный суд», чтобы заблокировать сайт, и тем самым продемонстрировали, насколько они боятся «Умного голосования».
Напомним, в конце ноября Алексей Навальный анонсировал проект «Умное голосование», который объединит протестный электорат и поможет независимым кандидатам одержать победу над представителями «Единой России» на выборах.
В рамках реализации проекта оппозиционер попросил всех желающих оставить на сайте свой адрес, чтобы затем разослать им уведомление с рекомендациями, за кого лучше голосовать на местных выборах.