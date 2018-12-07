Кремль назначил врио главы Сахалина после обращения областных депутатов
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Им стал Валерий Лимаренко, ранее занимавший должность президента инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» группы компаний ASE
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Им стал Валерий Лимаренко, ранее занимавший должность президента инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» группы компаний ASE.
Информация о назначении врио главы Сахалина опубликована на сайте Кремля.
Должность главы Сахалина стала вакантной после назначения прежнего губернатора Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. Назначение состоялось еще в конце сентября, однако замену Кожемяко Кремль подыскал только сейчас.
Ранее депутаты Сахалинской областной думы обратились к главе государства с просьбой назначить врио губернатора, поскольку без него невозможно принять бюджет региона на 2019 год. Последний срок внесения проекта бюджета истекает 12 декабря.