В Балашихе выявили массовые вбросы и «карусели» на выборах губернатора Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев одержал победу на сентябрьских выборах во многом за счет большого процента голосов, полученных им в Балашихе. Там за него проголосовали около 80% избирателей. Однако уже после выборов на балашихинских избирательных участках были выявлены массовые вбросы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев одержал победу на сентябрьских выборах во многом за счет большого процента голосов, полученных им в Балашихе. Там за него проголосовали около 80% избирателей. В свою очередь «Новая газета» со ссылкой на записи избирательных участков сообщает о массовых вбросах и «каруселях» на балашихинских избирательных участках.
По данным «Новой», в подмосковной Балашихе около 200 членов избиркомов участвовали в фальсификации результатов выборов. Отдельные члены комиссий помогали участникам «каруселей», которые вбрасывали дополнительные бюллетени. На 48 участках для голосования было замечено более 300 «карусельщиков».
Муниципальный депутат округа «Академический» Левон Смирнов 9 сентября проголосовал в Балашихе по месту прописки, а затем зашел в пиццерию. Из ресторана он увидел, как одни и те же люди заходят на участок. Вернувшись туда, депутат увидел, что под видом разных граждан «карусельщики» голосуют несколько раз.
Координатор сообщества независимых видеоконтролеров Виктор Кабанов также стал свидетелем «каруселей» на балашихинских участках, а волонтеры сняли происходящее на видео.
На некоторых участках вбросами занимались сами члены избиркомов, а на других в преступлении участвовали наблюдатели.
В Балашихе за Воробьева проголосовали 78,9% избирателей, а в других районах он получил меньше 50% голосов.
В Центризбиркоме пока не прокомментировали публикацию «Новой газеты» о вбросах и «каруселях» в Балашихе.
Напомним, по итогам голосования Андрей Воробьев переизбрался на новый губернаторский срок с результатом 62,52% голосов. Г-н Воробьев одержал победу на фоне массовых протестов жителей подмосковных районов против мусорных полигонов и ухудшения экологии.