Журналисты расспросили губернатора Ставрополья о преступном прошлом членов его команды
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел пресс-конференцию для журналистов, но не в Ставрополе, а в Москве. Тем не менее, это не уберегло главу района от «неудобных» вопросов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел пресс-конференцию для журналистов, но не в Ставрополе, а в Москве. Тем не менее, это не уберегло главу района от «неудобных» вопросов.
Представители СМИ задали ставропольскому губернатору вопросы, касающиеся самых разных сфер, в частности, реализации нацпроектов и «майских указов» президента России.
Один из журналистов решил обсудить с губернатором более острую тему, а именно преступное прошлое некоторых соратников г-на Владимирова. Главу Ставропольского края спросили о бывшем мэре Невинномысска и экс-полпреде губернатора Сергее Батынюке, а также бывшем мэре Пятигорска Льве Травневе (сейчас он занимает должность полпреда губернатора). Батынюк находится под следствием по делу о мошенничестве на 12 млн рублей, а Травнева «Новая газета» связывала с «бандой Попова».
Владимир Владимиров заявил, что подобные высказывания в СМИ являются «непроверенными горячими фактами», но только правоохранительные органы могут определить преступное прошлое людей из его команды, сообщает портал sm-news.ru.
Ставропольский губернатор также напомнил, что уволил Батынюка с занимаемой должности из-за претензий к нему со стороны силовиков. Чиновник также пообещал и в дальнейшем проводить чистку рядов, «пока они не будут совсем чистыми».
В ходе пресс-конференции также была затронута тема критической ситуации на востоке края, где был зафиксирован отток местного населения. По данным Росстата, только за минувший год оттуда уехали 10 тысяч человек. Губернатор на это заявил, что правительство края подготовило программу, которая поможет решить эту проблему.