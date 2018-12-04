Тверских чиновников организованно отправили в Москву на литургию патриарха Кирилла
Правительство Тверской области отправило около 200 чиновников в Москву на литургию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Отказаться от поездки госслужащие не имели возможности
Фото: ks-region69.com
Правительство Тверской области отправило около 200 чиновников в Москву на литургию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Отказаться от поездки госслужащие не имели возможности.
Утром 4 декабря в Москву отправились вице-губернаторы Тверской области, члены регионального правительства, депутаты областной думы, главы районов, председатель тверского облизбиркома, омбудсмен и другие чиновники. Специально для чиновников заказали скоростной поезд «Ласточка», сообщает «КоммерсантЪ».
Губернатор области Игорь Руденя уехал на литургию на автомобиле.
Сообщается, что из-за организованной поездки региональных чиновников в Москву была отменена утренняя электричка сообщением Тверь – Москва.