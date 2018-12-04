Москвичи намерены вызвать «на разговор» Сергея Собянина и потребовать его отставки
Жители Москвы распространяют в социальных сетях призывы прийти 6 декабря в 12 часов к зданию мэрии, чтобы вызвать «на разговор» главу города Сергея Собянина. Москвичи потребуют от мэра остановить градостроительный произвол, прекратить геноцид местных жителей или уйти в отставку
Жители Москвы распространяют в социальных сетях призывы прийти 6 декабря в 12 часов к зданию мэрии, чтобы вызвать «на разговор» главу города Сергея Собянина. Москвичи потребуют от мэра остановить градостроительный произвол, прекратить геноцид местных жителей или уйти в отставку в связи с утратой доверия.
«Жители Москвы, объединяемся! Собянина на выход!» – такие призывы получают пользователи соцсетей.
Организаторы акции планируют застать Сергея Собянина на заседании градостроительной комиссии 6 декабря, поскольку сам «народный мэр» не ведет личных приемов и вообще «неуловим для простых москвичей».
«Поскольку Собянин совсем не общается с «избравшими» его жителями, у нас есть хороший повод, застать данного гражданина на месте и потребовать его выхода к народу», – отмечают организаторы акции 6 декабря.
Недовольные москвичи рассчитывают получить от градоначальника ответы за «строительный произвол, который разворачивается практически во всех районах», за тотальное уничтожение природных территорий, святых мест Москвы, например, ВДНХ, Коломенское, Кусково, Лосиный Остров и т.д., сообщает РИА «Новый день».
Москвичи обвиняют г-на Собянина в продвижении интересов строительных олигархов и попустительстве судов, которые «прикрывают строительную мафию». Если мэр Москвы и дальше будет игнорировать социальный протест, то он должен сложить полномочия и уйти в отставку.
Напомним, сейчас в Москве самой «горячей точкой» считается район Кунцево, жители которого протестуют против строительной группы ПИК. Ранее столичные власти приняли решение о сносе 37 пятиэтажных домов, которые не входят в программу реновации жилого фонда и не являются ветхими. За счет сноса добротных малоэтажных домов чиновники хотят расчистить место под строительство нескольких высотных жилых домов. Строительство одной высотки группа ПИК уже ведет на месте сквера между тремя пятиэтажками.
Жители Кунцево обращались в Мосгорсуд и Верховный суд России, однако они признали решение о сносе домов законным.