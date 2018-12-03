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Политика
03 декабря 09:12

Семья Александра Шестуна попросила президента вмешаться в ситуацию с его арестом

Супруга и дети бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записали видеообращение на имя президента Владимира Путина. Запись сделана накануне заседания Мосгорсуда по вопросу изменения меры пресечения Шестуну по делу о превышении должностных полномочий

Супруга и дети бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна записали видеообращение на имя президента Владимира Путина. Запись сделана накануне заседания Мосгорсуда по вопросу изменения меры пресечения Шестуну по делу о превышении должностных полномочий.

Семья экс-главы Серпуховского района просит главу государства обратить наконец-то свое внимание на историю «многодетного отца, которого упрятали за решетку» после того, как он поддержал народный протест против мусорной свалки «Лесная», а также выступил за сохранение Серпуховского района, как самостоятельного муниципалитета.

Юлия Шестун напомнила, что ее муж незадолго до ареста обнародовал аудиозаписи разговоров с зампредом подмосковного правительства Михаилом Кузнецовым, главой управления внутренней политики Администрации президента Андреем Яриным и генералом ФСБ Иваном Ткачевым, которые требовали от него уйти в отставку «по-хорошему». Чиновники и силовик предупреждали, что Шестуна «закроют», если он добровольно не покинет должность. Тот отказался, после чего был арестован по обвинению в превышении полномочий.

«Александр Шестун сидит в тюрьме, а те, кто ему угрожал, то же сидят. Но пока в своих теплых кабинетах и продолжают прикрываться вашим именем», - заявила Юлия Шестун. По словам супруги экс-главы Серпуховского района, уже миллионы людей знают о том, что Шестуна посадили из-за противостояния с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, а дело против него было сфабриковано, однако в Кремле на ситуацию не обращают внимания.   

Жена и пятеро детей Александра Шестуна сообщили президенту о несправедливости, допущенной в отношении их мужа и отца, и необоснованном возбуждении против него уголовного дела. Семья экс-главы Серпуховского района отметила, что президент страны не может оставаться безучастным к ситуации, когда человека арестовывают за правду.

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