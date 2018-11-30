Transparency International сообщила о незадекларированных доходах главы Чечни от скачек
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за последние четыре года заработал на своих лошадях около 100 млн рублей. Этот доход не был указан в его декларациях, сообщает организация Transparency International
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за последние четыре года заработал на своих лошадях около 100 млн рублей. Этот доход не был указан в его декларациях, сообщает организация Transparency International.
По данным антикоррупционной организации, Рамзану Кадырову принадлежат 130 лошадей. Из них 128 животных указаны на сайте Hippodrom.ru. Сведения о двух других лошадях были обнаружены в реестре скачек Объединенных Арабских Эмиратов.
С момента введения первых антироссийских санкций в 2014 году Рамзан Кадыров заработал на своих лошадях в ОАЭ 61,7 млн рублей. За указанный период лошади главы Чечни принесли еще 36,4 млн рублей, но уже в России. В Чехии животные заработали на скачках 110, 7 млн рублей, а в Германии – один миллион рублей, но их чиновник не смог получить из-за санкций.
Всего лошади Кадырова заработали 98,1 млн рублей. За аналогичный период сам глава Чечни, судя по его декларации, заработал 29,2 млн рублей, то есть в три раза меньше.
Борцы с коррупцией отмечают, что по российским законам чиновники не обязаны указывать в своих декларациях лошадей, но обязаны отчитываться о доходах, которые животные принесли.