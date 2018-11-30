Москва не планирует вводить зеркальные меры на запрет россиянам посещать Украину
Москва не планирует вводить «зеркальные» меры на решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что об этом «просто страшно говорить»
Москва не планирует вводить «зеркальные» меры на решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что об этом «просто страшно говорить».
Напомним, в пятницу, 30 ноября, пограничная служба Украина сообщила о введении запрета на въезд в страну российских граждан мужского пола в возрасте с 16 до 60 лет включительно. Такое решение было принято в рамках действующего на Украине военного положения, которое было введено после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военных кораблей.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии планов вводить против Украины аналогичные ответные меры.
«В том, что касается Украины, а самое главное, не столько государства, сколько Петра Порошенко, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно», - заявила Мария Захарова.
Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич также сообщил, что Москва не станет вводить аналогичные меры и запрещать въезд украинских мужчин в Россию. В противном случае под удар попадут 5 млн человек, которые приехали в Россию на заработки, сообщает агентство Nation News.
Рядовые российские граждане по-разному отнеслись к запрету на въезд в Украину. Некоторые граждане выразили сожаление, что не смогут навестить родственников и посмотреть Киев. Многие в соцсетях написали, что ехать на Украину им «не очень-то и хотелось». Нашлись и те, кто обвинил президента страны Петра Порошенко в сексизме из-за того, что запрет касается только мужчин. Отдельные граждане с иронией отметили, что новый запрет не коснется президента России Владимира Путина, которому в октябре исполнилось 66 лет.