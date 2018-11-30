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Политика
30 ноября 15:23

Москва не планирует вводить зеркальные меры на запрет россиянам посещать Украину

Москва не планирует вводить «зеркальные» меры на решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что об этом «просто страшно говорить»

Фото: news-front.info

Москва не планирует вводить «зеркальные» меры на решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что об этом «просто страшно говорить».

Напомним, в пятницу, 30 ноября, пограничная служба Украина сообщила о введении запрета на въезд в страну российских граждан мужского пола в возрасте с 16 до 60 лет включительно. Такое решение было принято в рамках действующего на Украине военного положения, которое было введено после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе украинских военных кораблей.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии планов вводить против Украины аналогичные ответные меры.

«В том, что касается Украины, а самое главное, не столько государства, сколько Петра Порошенко, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно», - заявила Мария Захарова.

Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич также сообщил, что Москва не станет вводить аналогичные меры и запрещать въезд украинских мужчин в Россию. В противном случае под удар попадут 5 млн человек, которые приехали в Россию на заработки, сообщает агентство Nation News.

Рядовые российские граждане по-разному отнеслись к запрету на въезд в Украину. Некоторые граждане выразили сожаление, что не смогут навестить родственников и посмотреть Киев. Многие в соцсетях написали, что ехать на Украину им «не очень-то и хотелось». Нашлись и те, кто обвинил президента страны Петра Порошенко в сексизме из-за того, что запрет касается только мужчин. Отдельные граждане с иронией отметили, что новый запрет не коснется президента России Владимира Путина, которому в октябре исполнилось 66 лет.

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